Öttusa-vk – Marosi Ádám 13. lett Székesfehérváron

A férfiak döntőjében még két magyar szerepelt: Málits István 25., Demeter Bence 35. lett.

Marosi, aki korábbi kisebb sérülése miatt most kezdte az idényt, a 200 méteres úszásban 2:04.60 perccel a 11. időt érte el. Vívásban jól kezdett, de aztán volt gyengébb szakasza is, így 18 győzelemmel és 17 vereséggel a 14. helyen zárt. Két szám után is ezt a pozíciót foglalta el, a felázott lovas pályán viszont nem hibázott, csak időtúllépésért kapott minimális pontlevonást, ezzel nyolcadik lett, összesítésben pedig egyet előrelépett. A lövészetekkel megszakított 3200 méteres futásban megőrizte helyezését. A kombinált szám előtt a sok eső miatt a futópályára egyes szakaszairól lapáttal kellett letolni a vizet.

“A vívás során bevertem magamba néhány koporsószöget, az ugyanis nem fér bele, hogy zsinórban négy-öt tust kapjak. De hát ez agy kérdése. Visszajelzésnek jó volt a verseny, megmutatta, hogy jó úton járok” – értékelt röviden a londoni olimpia bronzérmese, a 2009-es év egyéni világbajnoka.

Málits István már azzal jó eredményt ért el, hogy kiharcolta a döntős szereplést. A 36 fős fináléban aztán 11 ellenfelét megelőzte.

Demeter Bence, akinek a bal bokáját novemberben, majd márciusban műteni kellett, egyelőre még nem nyerte vissza korábbi formáját. A szombati versenyben a vívása alapvetően határozta meg a szereplését, csak kilenc asszót nyert meg, miközben 26-ot elvesztett. Ezúttal még úszásban és lovaglásban sem remekelt, a kombinált számot pedig – az edzőivel egyeztetve – csak a lövészet gyakorlása miatt csinálta végig.

“Nagyjából hetven százalékos formában volt a két műtét után. Már a selejtezőbeli mozgásán is látszott az az elveszített három hónap, amely kimaradt a felkészüléséből. Az is öröm volt, hogy döntőbe jutott” – mondta a szövetségi kapitány. Martinek János hozzátette: Demeternek most szüksége van a versenyzésre, így indul majd a három hét múlva sorra kerülő, prágai világkupán is.

A délutáni program kezdete előtt laser-run futamokat (lézerlövészetes futás) rendeztek gyerekeknek a Bregyó-közi Atlétikai Centrumban kialakított pályán, ami a budapesti világbajnokság egyik tesztje volt. A szeptemberi vb-n az öttusa mellett laser-run versenyekre is sor kerül majd.

Eredmények:

férfi verseny, döntő:

1. Christian Zillekens (német) 1492 pont

2. Valentin Prades (francia) 1489

3. Ahmed Elgendi (egyiptomi) 1483

…13. Marosi Ádám 1437 (úszás: 2:04.60 perc/301 pont, vívás: 18 győzelem/17 vereség/ 209 pont, lovaglás: 298 pont, lövészet-futás: 11:11.00 perc/629 pont)

…25. Málits István 1399 (2:14.42/282, 17/18/203, 288, 11:14.00/626)

…35. Demeter Bence 1314 (2:08.94/293, 9/26/161, 267, 11:47.00/593)

A női versenyt pénteken Alekszejev Tamara nyerte, Réti Kamilla 31. lett. A vk vasárnap a vegyes váltóval ér véget.

Az idei első világkupa-fordulón, Kairóban bronzérmet nyert Kovács Sarolta, illetve a Réti Kamilla, Szabó Illés páros vegyes váltóban, a második állomáson, Szófiában viszont a fiatalokból álló magyar küldöttség dobogós helyezés nélkül maradt. A székesfehérvári viadal után három héttel Prágában találkozik a nemzetközi mezőny, majd a sorozat döntőjét június végén rendezik Tokióban. Az ottani női és férfi győztes olimpiai kvótát szerez.

