Öttusa-vb – Több esély a nőknél, komoly hiányzók a férfiaknál

A női csapat tavaly és tavalyelőtt is győzött, 2015-ben pedig harmadikként végzett Kovács Sarolta, Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara összeállításban. Emellett egyéniben 2016-ban Kovács arany-, 2017-ben Földházi ezüstérmes volt. Kovács a júliusi, székesfehérvári Eb-n harmadikként zárt, a csapat pedig megint a legjobbnak bizonyult.

Kállai Ákos szövetségi kapitány azt várja tapasztalt versenyzőitől, hogy a vb-n legalább ketten kerüljenek az első 12 közé, azaz végezzenek a 36 fős döntő első harmadában.

“Egyrészt az eddigi eredmények alapján illik odaérni, másrészt elvárható, hogy magyar versenyző mindig éremért induljon harcba” – mondta az MTI-nek a szakember, hozzátéve, hogy hamarosan kezdődik az olimpiai kvalifikáció, emiatt is kellenek a jó eredmények.

A kapitány egyébként bízik benne, hogy mind a négy egyéni induló döntőbe jut.

A férfiaknál Martinek János szövetségi kapitánynak nehéz dolga volt a csapat összeállításakor, mivel két meghatározó versenyzőjére nem számíthat. Nem indul a világbajnokságon a hazai Eb-n egyéniben és csapatban is ezüstérmes, 2009-ben egyéniben világbajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes Marosi Ádám, mivel ő hivatásos katona, és a világbajnokság után másfél héttel katonai világbajnokság lesz Budapesten, számára pedig fontos, hogy azon jól szerepeljen. Készült ugyanakkor a vb-re, de végül mégsem utazhatott el Kasza Róbert, akinek nem jött rendbe a korábbi sérülése, ami miatt a székesfehérvári Eb-t is kihagyta. Az egyéniben tavaly az Eb-n és a vb-n is ezüstérmes versenyző combhajlítóizom-fájdalmai miatt maradt le a kontinensviadalról, majd úgy tűnt, hogy rendbejött, el is utazott a válogatott augusztusi, olaszországi edzőtáborozására, onnan azonban hamar hazatért.

“Ilyen fiatal magyar csapat még sosem szerepelt világbajnokságon, legalábbis én nem emlékszem rá” – mondta a szakvezető, aki a kényszerű változtatások miatt alapvetően “tisztes helytállást” vár.

“Demeter Bence más tészta, sokszor bizonyított már, most is minden esélye megvan a dobogóra kerülésre. Jó fizikai állapotban van, ezt az Eb-n is bizonyította a remek +kombival+” – utalt arra Martinek, hogy a székesfehérvári versenyző 16. volt a lövészetekkel megszakított futás előtt, ahonnan azonban az egész mezőny második legjobb kombinált eredményével az ötödik helyre küzdötte fel magát.

A kapitány szerint “sok múlik azon, hogy sikerül a vívása”, majd hozzátette, “ez persze mindenkire igaz”. Az idei világkupa-sorozatban egyéniben ezüst- és bronzérmet is begyűjtő Demeter az Eb-n csak közepesen vívott, ezért állt a zárószám előtt a mezőny közepén.

Az Eb-n egyébként a nőkhöz hasonlóan a férfiak is két érmet nyertek, Marosi az egyéni mellett Demeterrel és Regős Gergellyel csapatban is felállhatott a dobogó második fokára. Mindezek mellett Kovács és Demeter bronzot harcolt ki vegyes váltóban, az öt éremmel pedig a magyarok a franciák mögött a második legeredményesebbek voltak.

A világbajnokságon a hagyományos versenyek döntőjét az elmúlt évhez hasonlóan két nap alatt rendezik meg. A férfi selejtezővel együtt a nők körvívását is lebonyolítják kedden, majd a nők éremcsatározásának folytatása mellett a férfi körvívásra is sor kerül szerdán, végül a férfiaknak csütörtökön osztanak érmet egyéniben és csapatban. A jelentős időeltolódás miatt az adott napi programok magyar idő szerint a következő napon érnek véget.

A tavalyi évtől a csapatok összeállítását már nem kell előre megadni, azaz nemzetenként a legjobb három helyezett pontszáma adja ki a végeredményt a válogatottak rangsorában.

A mexikóvárosi világbajnokság magyar indulói

férfiak:

hagyományos verseny: Demeter Bence, Bereczki Richárd, Regős Gergely, Fröhlich Tamás

váltó: Harangozó Bence, Bruckmann Gergő

nők:

hagyományos verseny: Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Réti Kamilla

váltó: Gulyás Michelle, Guzi Blanka

vegyes váltó: Bruckmann Gergő, Gulyás Michelle

A program:

szeptember 7., péntek – női váltó

szeptember 8., szombat – férfi váltó

szeptember 9., vasárnap – vegyes váltó

szeptember 10., hétfő – női selejtező

szeptember 11., kedd – férfi selejtező és női körvívás

szeptember 12., szerda – női döntő és férfi körvívás

szeptember 13., csütörtök – férfi döntő

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA