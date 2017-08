Öttusa-vb – Martinek az egyéni éremszerzést emelte ki, Kállai sikeres versenyről beszélt

Emlékeztetett rá, hogy Kasza Róbert a júliusi Eb után a múlt heti, kairói vb-n is ezüstérmes volt, Marosi Ádám a 12. helyen végzett, ugyanakkor a csapat lemaradt a dobogóról, mert “a harmadik és negyedik emberünk kiesett a selejtezőben”.

“Az mindenképpen pozitív, hogy hat éve nem volt férfi egyéni érmesünk világbajnokságon, és most igen” – tette hozzá.

Kállai Ákos, a női válogatott kapitánya a felvetésre, hogy könnyebb volt-e nekik azzal, hogy a férfiak után következtek, úgy reagált: “néha jobb kezdeni, néha jobb folytatni”.

“Ez most nekünk jól jött ki, mert tényleg sikeres volt a versenyünk a csapat és az egyéni szempontjából is. Azért van egy izgulás, hogy a fiúknak már jól ment, nekünk is kellene egy hasonló jó teljesítmény. Megvan a maga hátránya ennek a sorrendnek, de az előnye is, hiszen a lányok látták a versenyt, szokták a hangulatot, a légkört, fölvették a ritmust” – mondta.

A második helyezett, pályafutása során egyéniben először világbajnoki érmes Földházi Zsófiáról azt mondta, ha az egész évét nézi, messze volt számára az aranyérem, ha csak magát a versenyt és azon belül a futást, a kombinált számot, akkor nagyon közel – utalt arra, hogy a vb-ezüstérmes az idény nagy részét sérülés miatt kihagyta.

“Ilyen gyengén még sosem lőtt, de még sosem állt harcban az aranyéremért felnőtt világbajnokságon. Talán belegondolt ebbe, meg új pisztoly is volt a kezében, egy picit túl sok minden szólt az ellen, hogy most nyerjen. Szerintem így is egy gyönyörű eredményt ért el, és van a jövőre még motiváció” – folytatta.

Az év eleji váltást illetően – amikor a szövetség az egykapitányos rendszerről átállt a kétkapitányos szisztémára -, Kállai úgy vélekedett, ugyanazt kell csinálniuk mindkettejüknek, csak a korábbinál sokkal több figyelem jut a versenyzőkre, egyénileg és csapatban is jobban kézben lehet őket tartani. Másrészt pedig a versenyeken nagyon megterhelő egy embernek mindent végigkövetni, csak egy vívás nagyon le tudja fárasztani az embert. Ha minden nap újabb feladat jönne, az maratoni feladat lenne.

“Évekig csinálta ezt (Pálvölgyi) Miklós, nem is értem, hogy húzta eddig, mert nagyon fárasztó” – hangsúlyozta.

Három dobogós helyezéssel – az egyiptomiakkal holtversenyben – a harmadik helyen végeztek a magyarok világbajnokság éremtáblázatán. Győzött a Földházi Zsófia, Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta összeállítású csapat a női hagyományos versenyben, melyben ezüstöt nyert egyéniben Földházi, s ugyancsak második lett a férfiak között Kasza Róbert.

