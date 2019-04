Otthonosabb lett a kézműves és közösségi ház

Befejeződött a külső energetikai felújítása a település központjában lévő kézműves és közösségi háznak. A régi épület külső hőszigetelő burkolatot kapott, arra tetszetős vakolatot húztak, a nyílászárókat pedig újabbakra, modernebbekre cserélték. Ezzel együtt az udvart is rendbetették. A 50 millió forint pályázati támogatás és 10 millió forint saját forrás felhasználásával megvalósult beruházás ünnepélyes átadása csütörtökön volt.

A fele készült el

Az épület egykor iskolaként funkcionált, majd a gyermeklétszám csökkenése és az új oktatási intézmény felépülése után 2003-ban funkcióját veszítette. Később egy vállalkozó vette használatba, majd adta vissza az önkormányzatnak. A közmunkaprogram indulásával a kézimunkaigényes tevékenységek leltek otthonra a termekben. A varrodában, a szövödében és a papírfonóban dolgozók készítették és készítik ma is kelendő portékáikat. A legszebb, legérdekesebb termékekből a megnyitóra kiállítást is rendeztek be.

Giricz Béla Lászlóné polgármestertől tudjuk, hogy a csütörtökön átadott beruházás még csupán a fele az épületfelújításnak, a kézműves rész készült el. A közösségi házat egy másik, több települést is érintő, Hajdúböszörmény gesztorságával megvalósuló fejlesztési projektben alakítják ki. Abban az épületszárnyban oktatást, valamint a kultúrát szolgáló termeket alakítanak ki, illetve szerelnek fel.

