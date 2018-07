Ott él, ahová mások nyaralni mennek

Milyen érzés lehet egy álomszép görög szigeten élni? Egy olyan gyönyörű helyen felkelni nap, mint nap, ahová mások egy-egy hét erejéig ruccannak ki nyaralás gyanánt? Erdélyi Zsófia tudja a választ, a korábban Debrecenben élő lány négy éve él a csodálatos Zákinthoszon.

– A szerelem hozott ide. 2013-ban ismertem meg a férjemet egy nyaralás alkalmával. De nem ez volt az első, hogy itt jártam: A főiskolai szakmai gyakorlatomat is a szigeten töltöttem még 2007-ben. Turisztikai főiskolát végeztem, de csak mióta itt élek, dolgozom a szakmámban. Idegenvezető azonban nem vagyok. Ez egy gyakori tévhit rólam az internetes utazásos csoportokban. Egy helyi turisztikai iroda munkatársa vagyok, a feladatom, hogy informáljam az ide érkezőket a lehetőségeikről és lebonyolítsam az esetleges foglalásokat. A kirándulásokon velem nem lehet találkozni – mondta el érdeklődésünkre Erdélyi Zsófia, aki négy évvel ezelőtt költözött ki végleg eme festői görög szigetre. Azt gondolhatjuk, milyen szerencsés, hiszen olyan, mintha folyamatosan nyaralna. Azonban ez nincs így.

– Nyáron rengeteget dolgozunk, nagy a hajtás és nincs szünet. Nekünk a strandolás vagy kirándulás szinte teljesen kimarad.

Furcsán hangozhat, de mi mindig a telet várjuk, hiszen olyankor tud igazán együtt lenni a család.”

Ami nagy kihívás volt számomra – s még a mai napig hadilábon állok vele – az a vezetés. Otthon azelőtt a nagyvárosban tömegközlekedve bárhová eljutottam, itt viszont jogsi nélkül szinte teljesen meg van kötve az ember. Ami nagyon jó itt, hogy közel van a természet, valahogy lazábbak, egyszerűbbek az emberek, nincs az a városi stressz a levegőben. Gyönyörű helyen élek, ez igaz, de nem ez tesz boldoggá. Sokan megkérdezik tőlem, hogy hol jobb élni? Azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy hol élsz, hanem, hogy kivel – vallja Zsófi.

A magyarok nehezen nyitnak

Munkája során azt tapasztalja, a legtöbb magyar szeret előre tervezni, ha nyaralásról van szó, sőt, leginkább semmit sem hagynak a véletlenre. Szeretnek előre kalkulálni, kiszámolni, hogy, mire mennyit fognak költeni nagyjából.

– Vegyesen látogatnak a szigetre, családok, párok, idősebbek is, fiatalok is, nincs jellemző korosztály. Én úgy látom, többen vannak azok, akik csoportos utakra jelentkeznek, mint azok, akik autót vagy motorcsónakot bérelnek, és egyénileg fedezik fel a szigetet. Talán a nyelvtudás hiánya az, ami miatt nem mernek belevágni ilyesmibe. Sokféle nemzetiséggel találkozok a munkám során, azt állapítottam meg, hogy a többihez képest a magyarok nehezebben nyitnak az ismeretlen dolgok felé. Sokan megilletődnek, ha idegen nyelven szólnak hozzájuk. Persze aztán oldódnak, amikor kiderül, hogy egy nyelvet beszélünk, és nagyon örülnek a magyar szónak és segítségnek.

Meg kell jegyeznem még, hogy nagyon hálásak is a magyar turisták. Rengeteg köszönetet és ajándékot kapok tőlük, holott csak a munkámat végzem”

– mesélte Zsófi.

Elmondta, hogy a görög emberek végtelenül közvetlenek és barátságosak. Nagyon vendégszeretőek és lazák, nem stresszelnek annyit. Zákinthoszon a leghíresebb hely a Navagio-öböl, melyet meg kell nézni hajóról, illetve fentről, a sziklafalról is, hiszen elképesztő színekben pompázik a tenger. Nagyon változatos hely a Laganas öböl, itt lehet megtalálni a Caretta caretta teknősöket, el lehet látogatni a teknős alakú szigetre, a Marathonisire, illetve meg lehet csodálni a Keri barlangokat. A Banana Beachen gyönyörű aranyhomokos part és izgalmas vízi sportok várják a kalandra vágyókat. A naplementét Keriben érdemes megcsodálni, Porto Limnionas szikláin élmény beugrálni a kristálytiszta vízbe, illetve, aki fiatalodni szeretne 10 évet, a Xygia Beach kénes vízébe csobbanjon.

Nem csak gírosz van

– A legtöbben megragadnak a gírosznál illetve a szuvlákinál, pedig rengeteg más finom fogás van még. Például a „gemista”, azaz fűszeres rizzsel töltött paradicsom vagy padlizsán, vagy a „pastitsio”, a görög lasagne, darálthúsos rakott tészta besamellel a tetején, isteni. Szintén nagyon finom a „stifado”, ami egy vörösboros, paradicsomos borjúpörkölt gyöngyhagymával. Az előételeket semmiképp sem szabad kihagyni! – sorolta Zsófi, arra a kérdésre válaszolva, mely görög ételeket érdemes megkóstolni. Megemlítette még a „spanakopitát”, azaz a spenótos pitét is, a Saganaki sült sajtot, a cukkinifasírtokat és padlizsánt is – utóbbit minden formában javasolja: pástétomként, sütve és rántva is. Zsófi a helyi szokásokat ismertetve elmondta, a görögöknél az étkezési szokások teljesen mások, mint Magyarországon. Nem igazán szokás reggelizni, az esti étkezés időpontja pedig nagyon kitolódik, nem ritka hogy este 9-10 körül ülnek neki vacsorázni az emberek. A boltok nyitvatartása is más. Napközben szieszta van: reggel 9-től 14 óráig, majd újra este 18 órától 21 óráig tartanak nyitva az üzletek.

Végezetül azt tanácsolja a Görögországba utazóknak, hogy legyenek nyitottak. – Sok olyan dolog lesz ami merőben más, mint otthon. A görög kultúra nagyon különbözik a miénktől, de pont ettől is izgalmas egy nyaralás ebben az országban. Vigyázzanak a bőrükre és a szemükre! Legyen náluk legalább 30 faktoros naptej és UV protektoros napszemüveg. Még egy jó tanács, váltsanak előre elég készpénzt, mert sok helyen nem lehet bankkártyával fizetni.

