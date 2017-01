Ötszáz év múlva

A meteorológus pedig meg is mondja, hogy klímánkban ez az a változás, amit két-két és fél évtizede jeleztek a tudósok, hogy be fog következni, mert ilyen irányba mozdul az éghajlatunk. Azt is mondják, hogy ez az emberi tevékenység miatt van, hogy a százmillió évek napenergiáját (is) magában tartó kőolajat, földgázt, szenet néhány száz év alatt felszabadítjuk, és ami nem kell belőle, szennyeződés formájában légkörünkbe juttatjuk, aminek aztán egy része ott is marad például az üvegházhatást fokozó gázként.

Aztán, ha egyszer majd, talán néhány száz év múlva már nem használunk fosszilis energiahordozókat, nem szennyezzük a légkörünket üvegház-gázokkal, a természet ismét teljes mértékben visszaveheti éghajlat alakító befolyását. A telek egyre hidegebbek lesznek, jönnek a hóviharok, befagynak a folyóink, tavaink, mert amit a körülbelül félévezredes időszakában elmulasztott a természet, azt gyorsan pótolni akarja. Na, akkor majd a minden időszakban létező, semmivel sem elégedett ajvék kórus visszasírja majd ezeket az évtizedeket. Az emberi befolyás nélkül ugyanis hűlne az éghajlatunk.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA