Ötösre vizsgáztak az uszonyosúszók Lipcsében

A 22 ország 450 versenyzőjét felvonultató mezőnyben a felnőttek között Senánszky Petra 2 arany- és egy ezüstéremmel bizonyult a legeredményesebbnek, míg a junior hölgyeknél Szabó Anita mindhárom egyéni versenyszámában magabiztosan győzött, így az összetett pontversenyt is szintén az élen zárta.

Mellettük a remek egyéni csúcsokat úszó Szűcs Rebeka és a vízalatti versenyszámokban vitézkedő Kiss Blanka is tagjai voltak a 4×100 méteres felszíni váltónak, ahol a debreceni hölgyek a dobogó második fokára állhattak fel.

Edzőjük, Kókai Dávid szerint kiváló erőfelmérő volt ez a komoly nemzetközi verseny:

„Elfogultság nélkül mondhatom, hogy a saját versenyszámaikban Petra és Anita magasan a mezőny fölé nőttek, időeredményeik számomra is kellemes meglepetést okoztak. Az uszonyos gyorsúszásban mi egy egészen eltérő iskolát követünk, az eredmények pedig továbbra is minket igazolnak, hiszen a gyorsan fejlődő mezőny sem tudja felvenni velük a tempót. Örülök, hogy a váltónk is rendre ott tud lenni a legjobbak között, de persze vannak még apró javítanivalók, amiken a következő hetekben dolgozni fogunk.”

A cívisvárosi négyes tagjai közül Senánszky Petra és Szűcs Rebeka a júliusi felnőtt világbajnokságra, Szabó Anita és Kiss Blanka pedig az augusztusi junior Európa-bajnokságra készül, a következő komoly erőpróbájuk a május végi felnőtt országos bajnokság lesz.

– Debreceni Búvárklub –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA