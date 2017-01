Ötezer éves ajánlás télre

– Orvostanhallgató koromban, amikor télen beázott a bőrcsizmám, jelentkezett a kedvezőtlen hatás: csípős, gyakori vizelet, rossz közérzet. Akkoriban nagyanyáink a helyrehozatalra felmelegítési praktikákat alkalmaztak. Előszeretettel ettünk töményebb és sósabb ételeket. Ha csak a disznóvágásra gondolunk, egyből kiderül, hogy az téli szokás. A magyar konyha kedveli a fokhagymát, ami szintén melegít, és segít a fertőzések elkerülésében. Ugyancsak hasznos a cikóriakávé: segíti a nehéz ételek túlélését. Az orvosi diploma megszerzését követően beleástam magam a kínai gyógyászatba, és megdöbbentően tapasztaltam, a gyógyításra szinte a parasztasszonyok terápiáit alkalmazzák – mesélte dr. Harsányi Edit Marianna orvos-természetgyógyász.

Ne fázzunk fel!

A vese akupresszúrás pontjai a talp közepétől indulnak. A hólyagvezetéknek is több pontja ismeretes a lábfejen. Ha a lábat hideg, vagy nedvesség éri, jöhet a felfázás. A kínai gyógyászat a hétköznapi dolgok tekintetében több megelőzési lehetőséget ad az egyénnek. Ezek napjainkban is használhatók. Belső és külső okok miatt is le lehet robbanni. A külső körülményekből a hideg hat ránk különösen energiavesztően. A belső okok közül a félelem, amire leginkább hajlamosak vagyunk, és a leghamarabb megmutatkozik a betegségben.

Jótékony a forró fürdő

A doktornő további ajánlásai szerint: ha kívül a testünket hideg érte, akkor a legjobb megoldás a visszamelegítésre egy forró fürdő.

– Én bírható meleg vizet készítek, és mikor már benne ülök a kádban, akkor engedem bele a forrót, mindig a tűréshatárig. A víz, a kád, a szűk hely olyan, mint az anyaméh. Ott még biztonságban voltunk, védve, táplálva, szeretve. Ott még minden tökéletes volt. Érdemes visszatérni időnként, megerősíteni, hogy védve, táplálva szeretve vagyunk most is. Oldja a félelmet! A vízbe tett aromaolajak meleg párában, szűk térben jól bekoncentrálódnak, és a légutakon keresztül áttisztítják az egész tüdőt. Sőt, a szaglóhámon keresztül közvetlenül jutnak az agyba, és kifejtik hatásukat a limbikus rendszerre, az ősi agykérgen keresztül pedig hangulatjavító hatásukat. Szintén oldja a félelmet. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a színek harmonizáló hatásait sem. A tél színe jellemzően a fekete és a sötétkék. Nem véletlenül használunk télen sötét ruhákat. Azért vigyázzunk a mindig feketével, mert az energiavesztő egy idő után. Torokgyulladásra ajánlott a kék sál viselése.

