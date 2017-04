OTDK: több címet is bezsebeltek a debreceni hallgatók

A Miskolci Egyetem szervezésében tartották március 29-31. között az Állam- és Jogtudományi Szekciót, amelyen a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében 29 szerző 30 dolgozattal szerepelt. A debreceni hallgatók a két évvel ezelőttit meghaladó szép sikereket értek el: két első, négy második helyezést, valamint 10 különdíjat, emellett hat „legjobb opponens” címet is szereztek.

A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán rendezték április 5-7. között az OTDK Agrártudományi Szekcióját. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karát 29 hallgató képviselte, akik 3 első helyezést, 4 második helyezést, 2 harmadik helyezést és 3 különdíjat szereztek. A rendezvény záróünnepségén Győrben Kovács Attila, az OTDT Agrártudományi Szakbizottság ügyvezető elnöke adta át jelképesen a soron következő, XXXIV. OTDK rendezésének jogát Jávor Andrásnak, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesének.

Elsöprő sikert aratott a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara (GTK) az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, április 6-8 között Győrben, illetve Mosonmagyaróváron. A GTK-s hallgatók az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában 38, az Agrártudományi Szekcióban 12, a Testnevelési és Sporttudományi Szekcióban pedig 1 pályamunkával vettek részt. Utóbbiban egy különdíjat, az agrár szekcióban három 1. helyet, egy 3. helyet és 5 különdíjat nyertek, míg a közgázos hallgatók nagy fölénnyel kilenc 1. helyet, négy 2., hat 3. helyet és öt különdíjat vehettek át. Ezzel az összesített éremtáblázaton is az élen végeztek.

24 dolgozatot mutattak be a Műszaki Kar hallgatói a Dunaújvárosban április 6-8. között rendezett OTDK Műszaki Tudományi Szekcióban, ahol a 12 tagozatban 12 díjat szereztek: három 1., két második, két harmadik helyezést, valamint öt különdíjat.

– Karunk sikerét az is emeli, hogy nem mindegyik tagozatban lehetett kiadni a 3. helyet, csak első és másodikat, viszont Különdíjat mindenhol, így ez is nagy jelentőséggel bír – mondta az unideb.hu portálnak Lakatos Ákos. Az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék vezetőhelyettese kiemelte: összesen 40, műszaki képzéssel foglalkozó karról nyújtottak be pályamunkát, amelyek versenyében a Debreceni Egyetem a nagyon előkelő 3. helyet szerezte meg.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA