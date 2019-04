Öt ország tanárai, diákjai Acsádon

Kocsis Fülöp és Pajna Zoltán is vendége volt annak a zárórendezvénynek, amin a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola búcsúzott az öt európai általános iskolából érkezett delegációtól.

A nyírségi település általános iskolája már negyedik alkalommal vesz részt az Erasmus+ programban, melynek célja európai oktatási intézmények együttműködésének elősegítése és támogatása. A projekt programjai, melyben finn, észt, cseh, szlovén, spanyol és magyar diákok és pedagógusok két éven keresztül tartják a kapcsolatot, mindig egy adott téma köré csoportosulnak. Finnországban az emberi jogokkal ismerkedtek, Szlovéniában a felelős döntéshozatal került terítékre. A harmadik partnertalálkozónak Nyíracsád adott otthont. A hét programját „Az egyenlőség, mint az európai értékek alapja” címet viselő téma köré építették fel a szervezők.

A roma integráció

Április közepén 11 tanár és 12 diák érkezett a partnerországokból a nyírségi település általános iskolájába, ahol egy héten át azt mutatták be a helyiek, hogyan valósul meg az intézményben, a településen, a megyében és az országban az egyenlőség, a roma integráció, valamit az együttműködés a megvalósítás folyamatába bekapcsolódó civil és egyéb szervezetekkel. A külföldi diákok helyi fogadó családoknál laktak, a közös nyelv pedig mindnyájuk számára az angol volt.

Fotó: magánarchívum

Az első napon Garda László igazgató köszöntötte a vendégeket, majd a helyi diákok az iskolát, a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület képviseletében a település nevezetességeit Vereb Csabáné mutatta be. Ellátogattak a református, a görögkatolikus, majd a római katolikus templomba is, ahol Eiben Tamás plébániai kormányzó meg is vendégelte a delegációt.

Mivel a közös nyelv az angol volt, nem maradhattak el a helyi és vendég tanárokkal közösen tartott tanítási órák sem, amiket a gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon élveztek. Az együttműködés, az integráció, az egyenlőség bemutatására kiváló alkalmat nyújtott a hodászi Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvodában, majd a hodászi roma egyházközségben tett látogatás. A visszaúton a máriapócsi kegytemplom látványa pedig teljesen lenyűgözte a vendégeket. Nyíracsádon betekintést nyertek a külföldiek a lakásotthonok életébe, valamint ellátogattak egy roma és egy nevelőszülős családhoz is, ahol a vendég pedagógusok a helyi kitörési pontokról, az integráció megvalósítási lehetőségeiről, valamint a roma családok életviteléről kérdezték a látogatást vállaló családokat.

Angolul az érsek

Az utolsó Nyíracsádon töltött estén a Szabó Mihályné vezette citeraegyüttes, valamint két roma diák, Milák Lajos gitáron és Horváth Gyula hegedűn előadott műsorát nézhették meg a vendégek. A zárórendezvényen részt vett Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. Köszöntőjében az európai országok közötti együttműködés fontosságát emelte ki. Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya angol nyelven köszöntötte a vendégeket, s az étkezési imák elmondása után azt is elmagyarázta, hogy nekünk magyaroknak, keresztényeknek miért fontos, hogy mindig megköszönjük az ételt, és hálát adjunk a mi Urunknak, Istenünknek a mindennapi kenyérért.

Fotó: magánarchívum

A delegáció az utolsó napot a fővárosban töltötte. Ellátogattak a Parlamentbe is, ahol Navracsics Tibor fogadta a külföldi vendégeket, s többek között az Erasmus programban rejlő lehetőségekről is beszélt a delegációnak. A projekt helyi koordinátora Illés Gabriella, a hét programjainak sikeres lebonyolításában az iskola valamennyi dolgozója kivette részét.

