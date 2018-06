Öt nemzetközi programban vettek részt

Az önkormányzati rendszer felülvizsgálata során megváltozott jogszabályok a megyei önkormányzat szerepkörét jelentősen átalakították, 2012. január 1-jétől leghangsúlyosabb tevékenységként a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint az ezekhez kapcsolódó koordinációs feladatokat jelölik meg. Ahhoz, hogy megyénk településein érdemi fejlesztések történhessenek, fontos tudni az egyes helységek elképzeléseit, majd azokat harmonizálni kell a lehetséges eszközökkel és tervekkel – hangzott el a megyei közgyűlés pénteki ülésén, amikor megvitatták a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót.

A megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében a megyei önkormányzat véleményezi helységei településrendezési eszközeit. Tavaly 32 ilyen ügyirat keletkezett 14 településsel kapcsolatban – tudtuk meg.

Számtalan együttműködés

A területfejlesztési feladatokat illetően számos megyei szintű foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megkötésére került sor. Az ezáltal kapott támogatásokból alakulhatott meg a Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktum. A pályázat keretén belül tavaly januárban jött létre a megyei paktumiroda, amelynek feladata, hogy minél szélesebb körben megismertesse a pályázat keretén belül nyújtható munkaerőpiaci-szolgáltatásokat, felmérje és közvetítse a munkaerő-piaci igényeket, továbbá folyamatosan tartsa a kapcsolatot a megyei vállalkozásokkal, így figyelemmel kísérve az aktuális vállalkozói igényeket az alkalmazni kívánt munkaerő, illetve az azokat érintő bértámogatás és képzés tekintetében. Ezen cél érdekében a paktumirodai dolgozói hónapról hónapra számos feladatot láttak el, konferenciákon voltak jelen és sok egyéb között tanácsadást tartottak.

A szürkék útja

Az 1. mérföldkőnél, a projekt tartalmi-műszaki előkészítésénél jár a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus turisztikai útvonal Hajdú-Bihar megyében” című pályázat – áll az előterjesztésben. A marketing stratégia készítése, a közbeszerzések előkészítése zajlik, ezeket követően elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok.

A megyei klímastratégia kapcsán, a klímaváltozás következményeire, a káros hatások csökkentésének és az azokhoz történő alkalmazkodás lehetőségeire történő figyelemfelhívás céljából a megyei önkormányzat 6 szemléletformáló akciót valósított meg tavaly. A Campus Fesztiválon például egy információs sátorral voltak jelen.

2017-ben lerakták azoknak a projekteknek az alapjait is, amelyek idén valósulnak meg, és megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködéseket támogatnak a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan. Ezek az (EFOP-os) esélyteremtő programok növelik a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést a kisebb településeken is.

A megyei önkormányzat számos nemzetközi projektet is menedzselt tavaly, de stratégiát készített arra az esetre is, ha a kormányzat fejlesztené térségünk kerékpárút-hálózatát is.

HBN

Látlelet a megye egészségéről Debrecen - A halálokok között meghatározó helyet foglalnak el a keringési rendszer betegségei. Tájékoztatót hallhattak a képviselők a megye lakosságának 2017-ben jellemző egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat idei u... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA