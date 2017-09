Öt liverpooli Banksy-graffitit vásárolt meg egy katari gyűjtő

Az öt alkotás között van a 12 méter magas, 5 méter széles, híres Liverpooli patkány, melyet az elhagyatott Whitehouse pub oldalára festett a művész 2004-ben.

A képet korábban, egy 2014-es londoni árverésen már eladásra kínálták, akkor nem talált vevőre.

A négy másik alkotás a Love Rat, a Never Liked The Beatles, a Secured és a Love Plane.

A Samuel Beilin and Partners tanácsadó cég egy névtelenséget kérő ügyfele nevében adta el a liverpooli graffitiket. Az alkotásokat eredetileg a város kínai városrészében, az Egyesült Királyság első street art galériájában állították volna ki, ám a 2017 végére átadni tervezett galéria nem épült fel.

A cég szóvivője szerint a képeket egy közel-keleti vásárló szerezte meg, aki talán kiállítja őket.

A vakolatra festett műveket sértetlenül távolítják el a falakról, majd lakkal kezelik, hogy szállítani lehessen.

– MTI –

