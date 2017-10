Öt ifjú Gladiátor az U19-es válogatott bő keretében

Nem sikerült ugyan győzelmet szerezniük az ifjú Gladiátoroknak az U19-es bajnokságban, de ettől függetlenül több játékos teljesítménye is felkeltette a válogatott szakmai stábjának figyelmét nem csak a meccseken, de az edzőtáborok alatt is.

Eddig mindössze Fülep Csaba és Tóth Gergely Bálint voltak tagjai a korosztályos válogatottnak. Azonban három újabb Gladiators játékos is csatlakozik a 70 fős bő kerethez, amely Esztergomban trénigezik legközelebb. A legfiatalabb a mindössze 15 éves Kunkli László, aki a szezonban –kora ellenére– rendkívüli képességekről és tapasztalatról tett tanúbizonyságot. Mellette Németi Soma is meggyőzte a nemzeti csapat szakmai stábját. A debreceni futó igazi vezéregyéniségévé vált az együttesnek nem csak az U19-es bajnokságban, de az U17-es sorozatban is. Az ötödik arany-fekete ifjonc Zsurka Kristóf, aki a tight endek közé verekedte be magát. Idén már egy elkapott touchdownja volt a junior bajnokságban, de a serdülőknél is több fontos győzelemhez segítette a csapatot a 15 éves elkapó.

A válogatott október 22. és 24. között edzőtáborozik Esztergomban, ahol kialakul majd a végleges keret. Ezt követően november 19-én a nemzeti csapat tagjai részt vesznek a bécsi Next Generation Bowlon.

– Makranczi László –

