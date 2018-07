Öt hatóanyag a szép bőrért

Az arcápolás szerencsére sokaknál ma már mindennapi rutin, nem mindegy azonban, hogy a kozmetikai termékek, melyeket használunk, milyen összetevőket tartalmaznak. Arról, hogy milyen hatóanyagokat érdemes keresni a címkén, Vetési Anita Image peeling szakember beszélt.

– Az őssejtek, a peptidek, a retinol, a hialuronsav és az antioxidánsok közül létfontosságú, hogy legalább egy megtalálható legyen az arc­krémben. A növényi őssejtek például lassítják az öregedési folyamatokat, növelik a bőr saját őssejtjeinek az élettartamát, regenerálják a DNS-t, valamint védik a bőr sejtjeit az UV károk ellen, illetve stimulálják a kollagéntermelést, növelik a bőr hidratációját, valamint gyulladáscsökkentő hatásuk is van. Manapság egyre több készítménybe beleteszik, főként alma őssejteket alkalmaznak erre a célra, de a havasi gyopár őssejtek is rendkívül hatékonyak – kezdte a szakember, rátérve a peptidekre, melyek ösztönzik a sejteket a kollagéntermelésre, képesek rezet juttatni a bőrbe, és sebgyógyító hatásuk is van. Sőt, vannak bizonyos neuropeptidek is, melyek helyi botoxhatással bírnak.

Nyáron inkább ne!

– A retinolt nyáron nem ajánlatos használni, ugyanis fény­érzékenyítő hatása van. Fontos, hogy ilyen hatóanyagot tartalmazó készítményeket csak szakembertől vásároljunk. Mivel van egy enyhe hámlasztó hatása, hozzá kell szoktatni a bőrt. Jótékony tulajdonsága, hogy nagyon erős öregedésgátló. Ősszel és télen érdemes alkalmazni, viszont akkor is csak fényvédő használata mellett. Aktiválja a kollagén- és az elasztintermelő sejteket, egyenletesebb bőrszínt eredményez. A nyári pigmentáció után mindenképpen érdemes egy retinolos kúrát elvégezni – foglalta össze Vetési Anita.

Ápol, hidratál

A hialuronsav sokak számára ismerős lehet, ha máshonnan nem, akkor a reklámokból. Ez a „jolly joker” hatóanyag önmagának ezerszeresét képes megkötni vízben, így tökéletesen hidratál. A szakértő elmondta, a megnevezéssel ellentétben nem savról van szó, hanem egy bizonyos cukormolekuláról, mely a bőrben természetes módon is megtalálható, növeli a vízmegtartó erejét, ezért nyáron elengedhetetlen – főleg olyan személyeknél, akik sok időt töltenek klimatikus helyiségekben. A hialuronsav előnyére írandó az is, hogy harcol a szabadgyökök és a szervezet gyulladásai ellen.

Öregedésgátlók is

Az antioxidánsok külsőleg és belsőleg is alkalmazhatók. Az E-vitamin például az UVB sugarak okozta károktól is védi a bőrt, míg a C-vitamin segíti a kollagéntermelést és a pigmentfoltok felszámolását. A zöld tea fogyasztása erős gyulladáscsökkentő hatással bír, míg a szőlőmagkivonat nagyon jó sebgyógyító, és a napkárosodás ellen is kiváló – tudtuk meg.

Tisztítani reggel és este

Vetési Anita hangsúlyozta az arcápolás fontosságát, hozzátéve, a reggeli arctisztításnak épp olyan evidensnek kell lennie, mint az es­tinek. Arctisztítást követően nappal használjunk szérumot és fényvédőt, este pedig, a napi szennyeződés letisztítása után, felkenhetjük a kissé testesebb krémeket. Természetesen napközben is kényeztethetjük a bőrünket, jó szolgálatot tesznek a különféle pakolások és maszkok.

VK

