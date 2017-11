Öt fontos dolog fák ültetésekor

Október közepétől már kaphatók a fiatal gyümölcsfák, a kedvező talajhőmérséklet pedig ideális a kertbővítéshez. A csemeték kiválasztása és helyes elültetése során viszont több fontos tényezőt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a fák pár éven belül termést is hozzanak.

Hová, miként?

Ebben nyújt segítséget a gazdáknak Makay Miklós, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.(MKSZN) érdi faiskolájának szakértője, aki 5 fontos lépésre hívja fel a faültetők figyelmét.

Biokert vagy hagyományos kert? A fajták kiválasztása előtt fontos eldönteni, hogy minimális, illetve permetezés nélküli biokertet vagy hagyományos kertet szeretnénk-e működtetni. Ha biokertet tervezünk, akkor érdemes a betegségekkel szemben ellenállóbb fajtákat választani. Almánál ilyen például a Florina, a Freedom, meggynél pedig a Csengődi fajta.

Milyen környezet várja a fát? Ha új kertet szeretnénk kialakítani, az ültetés előtt érdemes szétnézni, hogy milyen gyümölcsfajok vannak a környéken. Ha nincs például mandula vagy őszibarack, akkor ezek valószínűleg nem élnek meg az adott körülmények között. A talajminőség egy másik fontos szempont lehet. Ha nagyon agyagos, kemény, sűrű és levegőtlen, nagyobb gödröt kell ásni és lazább talajjal, tőzeggel vagy egyéb talajlazítóval kell javítani a minőségen.

Szállítási hibák

Honnan szerezzük be a gyümölcsfáinkat? Vásárláskor érdemes a nemesítőkhöz közel álló faiskolákhoz fordulni, hiszen itt a hobbikertészeket és a nagyüzemi telepítőket egyaránt ellátják további tanácsokkal. Az ország legnagyobb gyümölcsfa-szaporító intézetének, az MKSZN Kft.-nek Érden, Újfehértón, Cegléden és Fertődön is van faiskolája, ahol összesen 290 fajtát szaporítanak. Vásárlás után könnyen kiszáradhat a kis fa, ha nem figyelünk a szállításra. Burkoljuk zsákba vagy műanyag fóliába a gyökereket, hogy ne érje őket szél. Ültetés előtt akár egy napig is tartsuk vízben, utána pedig többször is bőven locsoljuk meg. Vigyázzunk a gyökerekre! Ültetés előtt vágjuk vissza a gyökereket, hogy a földbe helyezés után a friss vágások mentén hamarabb terjeszkedjenek. A frissen ültetett fát locsoljuk meg jól, hogy a víz bemossa a földet a gyökerek közé. Felkupacolva, kis hantba rendezve egy karóval érdemes megtámasztani a fát, amíg nem rögzül.

ÉKN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA