Öt év letöltendő börtönbüntetés a balmazújvárosi polgármesternek

Debrecen - Első fokon a végéhez közelít a vesztegetési per, a védők felmentést kértek. Letöltendő börtön- és pénzbüntetést kért az ügyész perbeszédében Veres Margit elsőrendű és K.S. másodrendű vádlottra is kedden, a Debreceni Törvényszéken, a hivatali vesztegetés miatt zajló per utolsó napján;...

Tovább a cikkhez