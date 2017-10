Osztrák választások – Új szerepükre készülnek a parlamentbe került pártok

ÖVP-tagok az ORF köztelevízió hétfői jelentése szerint megerősítették, hogy Sebastian Kurznak, az ÖVP kancelláresélyes elnökének szabad keze lesz a koalíciós tárgyalásokon. Kurz erre már nyári pártelnökké választásakor ígéretet kapott.

A konzervatív ÖVP megnyerte ugyan az előrehozott választást, de 31,6 százalékos eredménye azt jelenti, hogy a parlamenti többség megszerzéséhez koalíciós partnert kell keresnie. Erre legalkalmasabbnak jelenleg az elsősorban bevándorlásellenes jelszavakkal politizáló FPÖ tűnik, amely valamivel több mint 26 százalékot szerzett a becsült végeredmény szerint. Az SPÖ 26,9 százalékot kapott, de a korábbi nyilatkozatok szerint az eddig kormányzó pártok abból indulnak ki, hogy az ÖVP-SPÖ nagykoalíciót – ha van más megoldás is – nem folytatják.

Kurz már nyilatkozott arról, hogy a koalíciós egyeztetéseket csak azután kezdi meg, ha meglesz a választás hivatalos végeredménye. Ez csütörtökön várható, mint ahogy az is, hogy Alexander van der Bellen köztársasági elnök megbízza Kurzot kormányalakítással.

Christian Kern jelenlegi kancellár, az SPÖ elnöke pártjának hétfői elnökségi ülésén azt adta értésre, hogy az SPÖ készen áll koalíciós tárgyalásokra mind az ÖVP-vel, mind az FPÖ-vel. Jelezte azonban azt is, hogy bármilyen tárgyaláson ragaszkodnak azokhoz a feltételekhez, amelyeket már a választás előtt rögzítettek abból a célból, hogy egy SPÖ-t is magában foglaló esetleges kormány a szociáldemokrata értékeket kellőképpen szem előtt tartsa.

Az APA osztrák hírügynökség értesülése szerint a szociáldemokrata párton belül eddig egyedül Michael Häupl bécsi polgármester jelezte, hogy nem támogat semmilyen koalíciót az SPÖ és az FPÖ között.

Kern hétfőn külön megbeszélést folytatott Hans Peter Doskozil védelmi miniszterrel, aki a párt burgenlandi vezetését képviseli az elnökségben. A Magyarországgal szomszédos tartományban az SPÖ és az FPÖ koalíciója már működőképesnek bizonyult.

Heinz-Christian Strache, az FPÖ vezetője eddig szintén úgy nyilatkozott, hogy másokkal is készen állnak koalíciós tárgyalásokra, nemcsak az ÖVP-vel.

A parlamentbe – 10 képviselővel – szintén bekerült, liberális NEOS vezetése hétfőn értésre adta, hogy a párt ellenzéki szerepre készül. Matthias Strolz pártelnök a hétfői elnökségi ülés előtt azt mondta: “Nehéz ellensúly leszünk egy jobboldali-konzervatív kormányzattal szemben”.

Az osztrák lapok arról írtak, hogy az ÖVP számára nem lesz könnyű a koalícióalakítás az FPÖ-vel. Több cikkben megjelent az a gondolat, hogy az ország politikailag jobbra tolódott, valamint az is, hogy az ÖVP mellett az FPÖ is a választás győztesei közé tartozik. Az SPÖ-t illetően egy esetleges vezetőváltással kapcsolatban is cikkeztek a lapok, amelyek többsége szerint az ellenzéki szerep hozzájárulhat a szociáldemokrata párt megújulásához.

A választási hatóságok eredetileg hétfőre ígérték, hogy újabb eredményeket tesznek közzé, a levélben érkezett szavazatok egy részének megszámlálását követően. Később azt közölték, hogy ez valószínűleg áthúzódik keddre. Kora este ismét megerősítették, hogy az utolsó szavazat számbavétele csütörtök előtt nem várható.

Hétfőn egy súlyos incidens is hullámokat vert az osztrák sajtóban. A Puls-4 magántelevízió egy sötétebb bőrű riporterét egy ismeretlen fizikailag bántalmazta a szabadságpárt választási szereplést ünneplő rendezvényén. A televízió feljelentést tett azzal az indoklással, hogy rasszista indíttatású támadásról van szó. Az FPÖ – amelynek egyes tagjait korábban valóban érték vádak rasszista megnyilvánulások miatt – egyelőre nem kommentálta a történteket.

– MTI –

