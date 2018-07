Osztálytalálkozó Komádiban

1968-ban még 30 volt az osztálylétszám, most csupán 14-en (Bak Margit, B. Nagy Irma, Csongrádi Adél, Fónagy László, Gombos Endre, Házi Ibolya, Házi Ilona, Kiss István, Krucsó Julianna, Mohácsi Elek, Nándori Emma, Tóth László, Varga Endre, Varga Gergely) voltak jelen. Osztályfőnökük, Lengyel Zsuzsa köszöntötte az egybegyűlteket, akik egyenként meséltek az azóta eltelt időről, életükről. A finom ebéd elfogyasztása után beszélgettek, de a zenés mulatság, a tánc sem maradt el. Ebédszünetben készült egy csoportkép is a volt diákokkal és hozzátartozójukkal – velük volt a Hajdú-bihari Napló is.

Fotó: Cserép Imre

