Őszintén a nehézségekről is: csodák igenis léteznek

A koraszülés óriási trauma egy anyának; ilyenkor felvetődik bennük a kérdés, hogy miért történt ez, mit tehettek volna másképp. A Naplót egy lelkileg erős anyuka, Ivanek-Nagy Enikő kereste fel azzal, hogy megoszthassa történetét koraszülött gyermekéről, Zoéról, ezzel erőt adva más, hasonló helyzetben lévő édesanyáknak. Enikő története 2015-ben kezdődött, amikor egy betegségből adódóan azt mondták az orvosok, hogy természetes úton nem lehet gyermeke. Majd 2017-ben terhes lett, ám akkor még nem is sejtette, hogy életüknek az egyik legszebb időszaka embert próbáló feladatok elé állítja őket. 2017 karácsonya előtt rutinvizsgálat alkalmával a terhesség 15. hetében befektették Enikőt a debreceni klinikára, ahol folyamatos megfigyelés alá került, veszélyeztetett terhesként pedig ágyban kellett töltenie a mindennapjait. Ám hiába tartotta be az orvosok utasításait, a szülés a 26. héten spontán módon megkezdődött, és 2018. február 16-án megszületett Zoé. A kislányt elkerülték a koraszüléssel járó komplikációk, nem kapott agyvérzést, a szeme sem károsodott, így minden esély megvan arra, hogy teljesen egészségesen éljen.

Hit, szeretet és küzdelem. A koraszülés rettentő ijesztő dolog, hiszen szembe kell nézni a nehéz mindennapokkal és a félelemmel. Fontos ilyenkor, hogy a szülő megőrizze azt a hitét, miszerint gyermeke ugyanolyan egészséges lesz, mint a többi gyermek.

A reményt nem szabad feladni

– A mi történetünk úgy kezdődött, hogy 2015-ben egy betegségből adódóan azt mondták az orvosok, hogy természetes úton nem lehet gyermekem. Majd 2017-ben megtörtént az első csoda, és terhes lettem, akkor még nem is sejtettük, hogy életünknek az egyik legszebb időszaka embert próbáló feladatok elé állít minket. 2017 karácsonya előtt rutinvizsgálat alkalmával a terhesség 15. hetében befektetett az orvos a debreceni klinikára, ahol folyamatos megfigyelés alatt voltam, és 24 órás szigorú fekvés következett hónapokon keresztül, mivel a méhszáj megrövidült. De hiába tartottam be az orvosok utasításait, sajnos a szülés a 26. héten, vagyis 2018. február 16-án beindult, és 8 óra 10 perckor spontán megszületett a mi kis Csodánk, Ivanek Zoé 780 grammal és 33 centiméterrel – mesélte az anyuka. – Ahogy megszültem, nem is láthattam Zoét, hisz a PIC (Perinatális Intenzív Centrum, olyan intenzív osztály, ahol a születés körüli időszakban létrejött kórállapotokat, betegségeket látják el) orvosai, nővérei azonnal az intenzív osztályra vitték. Amíg nem tudtunk róla, az a bizonytalan pár óra is napoknak tűnt. A férjem később bemehetett az intenzív osztályra, ahol a kezelőorvosunk, dr. Katona Nóra tájékoztatott gyermekünk állapotáról – folytatta Nagy Enikő.

A varázslat ereje

– Miután este már én is bemehettem hozzá az intenzív osztályra, drótok hálózták be csöppnyi testét, állandóan sípoltak a gépek, csak álltam az inkubátor mellett, és zokogtam. Még a mai napig, ha meghallok egy gépi sípolást, görcsbe rándul a gyomrom. A nővér azt mondta, az én helyemben biztosan ő is így reagálna, de meg kell próbálnom megnyugodni, mert a kisbabám érzékeli, hogy baj van. Ekkor mintha varázsszó hangzott volna el, tudtam, követnem kell az utasítást. Így próbáltam meg minden alkalommal az ajtón kívül hagyni a fájdalmamat. Nem volt olyan nap, napszak, hogy ne sírtam volna. Egyedül a férjem, családom tudott biztatni, a helyzet pedig állandóan változott, hol jobban volt, hol rosszabbul a lányunk – mondta el Zoé anyukája.

Mikor érezhettem magam anyának?

Amikor rám tették az apró, 78 dekás kislányomat, akkor éreztem, hogy édesanya lettem.”

– Minden egyes etetéskor gyomorgörccsel, félelemmel léptem be az intenzív osztályra, hiszen rettegtem, milyen hírrel várnak. Az idő elteltével a mi kis csodánk napról napra egyre erősebb lett, így három hónap után már velem lehetett a baba-mama szobában. Ekkorra már megtanultam, hogy hálásnak kell lenni mindenért, lényegében örültünk, ha jó lett a szemvizsgálat vagy a vérvétel eredménye. Ez az időszak nem csak nekem volt nehéz, sajnos ezen időszak alatt látogatási tilalom volt a kórházban, így a férjem csak háromszor láthatta a kislányunkat, de mindig mellettem állt, biztatott, ahogyan a szüleim és családtagjaim is. És itt mindenképp meg kell említenem, hogy a klinika neonatológiai osztályán dolgozó nővérek családtagként segítettek mindenben, és biztattak a nehéz napokban – emlékezett vissza Nagy Enikő.

