Őszinte karácsonyváró gondolatok

Karácsony közeledtével a legtöbb ember átszellemül, szeretet és béke költözik a szívünkbe, amely nemcsak lényünket, de a családi kuckónkat is felmelegíti. Néhány napra minden megváltozik körülöttünk, olyan ez, mint egy varázslat, amely mindenkit megbabonáz. Az utcákon ritkán látunk egyedül sétáló embereket, minden fényárban úszik, mi pedig sodródunk a fényözön hullámain, miközben átadjuk magunkat az illúziónak hitt valóságnak. De vajon a gyermekek számára mit jelent a karácsony?

A világ legcsodálatosabb teremtése a gyermek, tiszta lélekkel és őszinte szeretettel fordul mindazok felé, akiktől egy csöppnyi törődést is kap. Az élet legnagyobb ajándéka lenne, ha felnőttként is ugyanolyan hevesen verne minden apróság miatt a szívünk, mint gyermekként. Azonban a megszokás, a napi rutin sokszor árnyékot ad a legszebb dolgoknak is. Éppen ezért fontos, hogy a csemetéink minél tovább maradhassanak gyermekek, erről pedig csak a felnőttek tudnak gondoskodni.

Saját készítésű ajándék

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola első osztályos tanulói már lázasan készülődnek az év végi ünnepekre. Az adventi időszak kezdetén náluk szinte már karácsony van, amit korántsem a teremdíszek jeleznek. A gyerekek tele vannak energiával, a karácsony szót meghallván felcsillan a szemük, miközben félszeg mosolyuk mindent elárul róluk. Saját készítésű ajándékokat szeretnének adni szüleiknek, nagyszüleiknek, melyekbe szívüket-lelküket beleadják. Többen már hetek óta édesanyjuk mellett sürögnek-forognak a konyhában, hogy a karácsonyi mézeskalács tökéletesre sikerüljön.

Pozmán Letíciának a karácsony a családdal együtt töltött pillanatokról, valamint a mézeskalácssütésről szól. – Nagyon szoktam örülni, amikor meglátom az ajándékokat a fa alatt, de annak még jobban, amikor a szüleimmel feldíszíthetem a fenyőfát. Mindig együtt ünnepeljük a karácsonyt, szoktam készíteni ajándékot anyának és apának, amit magamtól be is csomagolok. A mézeskalácssütés a kedvenc időtöltésem a szünetben, imádok rajzolni a sütire szép formákat, amit általában megdicsérnek a rokonok – mondta Letícia.

Emlékezetes pillanat

Keczán Barbara és Halász Csenge számára a legnagyobb ajándék, hogy a családjuk körében lehetnek. Mindössze hétévesek, de már most látják, hogy miről is szól a karácsony. Barbarának a legemlékezetesebb pillanat, amikor a szüleivel a fát díszítheti, együtt csomagolják be a rokonoknak, barátoknak szánt meglepetéseket. Szívecskéket rajzol, amiket végül ollóval körbevág, és átadja a szeretteinek. Imádja a mákos és diós bejglit; még nem tudja, hogy mit szeretne a Jézuskától, de elmondása szerint a legnagyobb ajándékot már megkapta, a családját.

Szlifka Vanda, Fehértói Áron, Halász Csenge, Keczán Barbara és Pozmán Letícia már nagyon várják a karácsonyt, de nem csupán az ajándékok miatt | Fotó: Matey István

Csenge és családja általában a nagyszülőkkel tölti az ünnepeket. A karácsonyfát testvérével dekorálja, a díszítés végén pedig mindig ő teheti fel a csúcsdíszt, ami számára az egyik legszebb pillanat szenteste. Nagyon szereti a töltött káposztát, de ha mézeskalácsot, diós bejglit lát az asztalon, akkor megragadja az alkalmat, s falatozik kedvére.

Jézuska érkezése

Szlifka Vanda és Fehértói Áron is nagyon szeret fenyőfát díszíteni, elmondásuk szerint akkor minden más, felhőtlenül örülhetnek mindennek, olyan, mintha minden kívánságuk teljesülne pillanatok alatt. – Karácsonykor nálunk mindig összegyűlik a család, a szüleim áthívják a nagyszüleimet, hogy töltsék velünk az ünnepeket, amitől nagyon boldog tudok lenni. Sokat szoktam segíteni otthon, de enni is szeretek, kedvenceim a mézeskalács és a bejgli. Hozzánk általában este jön a Jézuska; remélem, idén is meghallgat, és kapok tőle egy Lego társasjátékot.

Vanda büszkén elmondta, régen az apukája mindig felemelte, hogy a csillagot elhelyezhesse a fa tetején, viszont ma már segítség nélkül megoldja a szenteste egyik legfontosabb feladatát. – Most már nem szorulok segítségre, felállok a kanapéra és onnan elérem a fenyőfa csúcsát, így egyedül szúrom fel a fényes csillagot. A készülődés nálunk sok tennivalóval jár, így mindig segítek anyának, amit csak kér, teljesítem – fűzte hozzá mosolyogva.

Lakatosné Kozma Andrea | Fotó: Matey István

Karácsonyi varázs

Lakatosné Kozma Andrea pedagógus elmondta, hogy karácsonykor, az adventi időszak kezdetén már nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a családi összetartozást és a szeretetet hívják elő a gyerekekből. – Nyilván nagyon fontos a megajándékozás, de arra neveljük őket, hogy valójában az együtt töltött idő sokkal értékesebb, mint a meglepetés a fa alatt. Azt tanácsoljuk a tanulóknak: úgy bontsák ki az ajándékokat, hogy a szeretteik jelen legyenek, így közösen kipróbálhatják, örülhetnek nekik. Már lassan harminc éve vagyok a pályán, de az a karácsonyi varázs, ami az adventi időszakot belengi, ugyanúgy felfedezhető a jelenlegi gyermekek lelkében, mint az ezelőtti generációknál. Éppúgy rácsodálkoznak minden apró fényre, egy angyalkára, ugyanolyan szívesen készítik a saját maguk által választott kézműves tárgyakat a szüleiknek. Úgy gondolom, hogy az ő kis lelkükben még él, hogy a szeretet, a család és az összetartozás az első – mondta végül a pedagógus.

