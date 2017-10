Őszi városlátogatások

Az őszi időszak sokaknál a városlátogatások ideje, különösen azóta, mióta a fapados légitársaságokkal pár ezer forintért elrepülhetünk sok európai világvárosba. London, Párizs, Róma, Athén vagy Milánó bárkinek szuper úti célpont lehet.

London, nemzetközi forgatag

Londoni jegyet novemberben és később is ki lehet fogni pár ezer forint körül. A város egy világbirodalom központjához méltón valódi nyüzsgő forgatag: számtalan etnikum és kultúra keveredik, a Piccadillyn vagy a Sohóban állva pedig megértjük, mit is jelent egy sokmilliós nagyvárosban élni. A kötelező látnivalókról – mint a Buckingham Palota, Tower, Tower Bridge, Big Ben, Westminster – bárki tájékozódhat úti könyvekből vagy az internetről. Ha nem szeretnénk végérvényesen elfáradni a tömegtől, akkor válasszunk valamelyik park mellett szállást! Ne hagyjuk ki az esti sörözést se valamelyik pubban, és együnk angol sajttortát! Divatimádóknak kötelező a shopping, mert a tömegmárkák olcsóbbak, mint itthon.

Párizsban igazi a francia sikk

A franciák fővárosa hasonlít Budapestre, mint sokan mondják, csak sokkal elegánsabb. Ezt az utazást is megúszhatjuk olcsóbban, ha ügyesen választunk napot. Ha valakinek ez az első útja Párizsba, akkor bizony végig kell mennie a kötelező Notre-Dame-, Louvre-, Eiffel-, Moulin Rouge-kirándulásokon, de ha elfáradtunk, akkor mindenképpen üljünk be egy kávézóba és együnk croissant-t. Imádni valók a párizsi kávézók – amelyek még ősszel is, hidegebb időben is kinti, nyüzsgő terasszal üzemelnek (a sok dohányos miatt) –, és rögtön elmerülhetünk az utcai forgatagban. A párizsiak valóban sikkesek, gyönyörű, jól szabott ruhákban sietnek a dolgukra, a nőket pedig már a szolid, tökéletes sminkjükről fel lehet ismerni. Az éttermek között sem hibázhatunk nagyot. Kötelező program a Szajna-parti bolhapiac, ahol csodás, eredeti retró reklámokat és reprodukciókat lehet vásárolni, de találunk itt régi könyveket, ékszereket és egyéb használati tárgyakat is.

Milánó a shoppingőrülteknek

Van, aki minden évben ősszel és tavasszal elrepül Milánóba egy napra, hogy felfrissítse a ruhatárát. Tény, hogy a divat fővárosában található outletekben szuper áron és hatalmas választékból vásárolhatunk. Az outletek között városnézőbuszokhoz hasonló járgányok közlekednek, amik megállnak a legnagyobb centrumoknál, így még taxira sem kell költeni, ha bevállaljuk a cipekedést. Természetesen a dómot ne hagyjuk ki, mint ahogyan a körülötte lévő központi teret sem, a zsúfolt üzletek után jól fog esni egy kis csend Olaszország második legnagyobb templomában. A fenti városokhoz képest sokkal jobb idő van Athénban, ahol még novemberben sem ritka a 20 fok feletti hőmérséklet és a napsütés. Az itthoni borongós napok elől elmenekülhetünk az európai kultúra bölcsőjének is nevezett városba, hihetetlenül olcsón.

Athén, egy kis őszi napsütés

Sokak szerint egyébként ilyenkor sokkal kellemesebb a város, mint nyáron, a rekkenő hőségben, és sokkal jobb ilyenkor megnézni az Acropolist, vagy barangolni a Plaka negyedben. Rengeteg múzeum és látnivaló várja az ideutazókat, és nagyon finom ételek. Míg a szigeteken vagy a paraliai riviérán többnyire csak tömegéttermekkel és a klasszikus görög fogásokkal találkozhatunk, itt Athénban kiváló éttermek várják az éhes utazókat. Itt jobban megismerhetjük az egyes görög régiók autentikus ízeit, mint az adott helyszínen. Jó idő esetén menjünk ki metróval vagy busszal, valamelyik város közeli strandra és pihenjünk egyet a tengerparton!

Róma, az örök város

Hasonlóan vásárolgathatunk egyébként Rómában is, bár ott borsosabban mérik a márkákat. Az örök városban kötelező program az egykori antik birodalom romjait látni, lenyűgöző a Forumon sétálgatni vagy megnézni a Colosseumot. A Vatikánt is látni kell mindenkinek. Vasárnaponként a Porta Portese bolhapiac kihagyhatatlan, itt mindent megtalálunk a kézműves művészeti tárgyaktól kezdve a vintage ruhákon át a rozsdás szögekig és hetvenes évekbeli rádiókig. A 70 éves kisnyugdíjas kis sámlin ugyanolyan jellegzetes eladója a piacnak, mint a húszas éveiben járó iparművész, aki méregdrágán méri munkáit.

– csatangolo.blog.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA