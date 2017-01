Osváth Attila bizakodóan várja a tavaszi szezont

Osváth kilencven percet játszott, egy bombagóllal és egy gólpasszal vette ki a részét a 2-2-es döntetlennel végződő találkozóból.

– Mindig jó érzést gólt lőni, főleg, ha egy új csapatban játszol az első mérkőzéseden – kezdte a klubhonlapnak adott beszámolóját a Loki új játékosa, Osváth Attila. – Fontos volt számomra, hisz nem sűrűn találok be. Talán ezért is örülök neki annyira, remélem, ez is segíti majd a beilleszkedésem, bár biztos vagyok benne, hogy nem lesz ezzel probléma. Szilvási Petit már régóta ismerem, Könyves Norbi pedig csapattársam volt a Vasasnál, így nem idegen számomra a környezet. Boldog vagyok, hogy ilyen hamar bemutatkozhattam a Lokiban, bár sajnos nem játszottunk jól az edzőmeccsen. Bízom benne, hogy javulni fog a játékunk, és nem a kiesés ellen kell küzdenünk. Szeretnék minél több meccset megnyerni a DVSC színeiben, azt gondolom, ez kell ahhoz, hogy visszajöjjenek a szurkolók a Nagyerdei Stadionba. Reméljük, jobb lesz a tavaszi szezon, és elkezdünk feljebb lépni a tabellán.

Forrás: dvsc.hu

Debrecen – A Vasastól kölcsönvett védő nem okozott csalódást, Feltscher sorsa pedig hamarosan eldől.

