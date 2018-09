Összetartozás és buli: történelmi teltház várható a Nagyerdei Stadionban

A yoUDay, azaz az egyetem tanévnyitó stadionshow pogramját ismertették sajtótájékoztatón - © Fotó: Derencsényi István

Debrecen – A mostanra hagyománnyá vált, immár harmadik yoUDay idén is egy szenzációs aréna show-val készül a Nagyerdei Stadionban, szerdán este. A küzdőteret most először nemcsak a 70 méter széles színpad és 320 táncos és kisiskolás tölti meg, hanem az egyetemi polgárok is, ugyanis közel 6500 ember élvezheti az Ákos-, Majka- és Horváth Tamás-koncertet közvetlen közelről. A Debreceni Egyetem kancellárja a hétfői sajtótájékoztatón elmondta: – A világban nagyon fontosak a közösségek és a Debreceni Egyetem is ezt vallja, ezt próbáljuk majd szerdán este érzékeltetni.