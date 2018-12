Összesen majdnem ötmilliós pénzbüntetés ittas vezetés miatt a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon

A híradásból kiderül: a bíróság 8 járművezetővel szemben összesen 7 év 10 hónap börtönben vagy fogházban végrehajtandó szabadságvesztést, valamint 60 nap elzárást szabott ki, 5 esetben a büntetést 4, illetve 1 év próbaidőre felfüggesztette. 47 sofőrt összesen közel 46 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől, kettőt pedig véglegesen. A pénzbüntetés mértéke a 49 járművezető vonatkozásában 4.992.000 forint volt, továbbá a bíróság 802 óra közérdekű munkát is kiszabott – írják.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ebben az évben többször is felhívta a figyelmet arra, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nem csak saját, de mások életét is veszélyezteti! Az ittas vezetés baleseti kockázata kimagasló. A közúti közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében több ellenőrzést is végeztek a rendőrök a megye útjain, köztük Hajdúszoboszló illetékességi területén – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék.

