Összefogtak Berettyóújfaluban a közbiztonság és a nyugalom nevében

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Biharkeresztes Rendőrőrs körzeti megbízottja Bedő és Nagykereki térségében a mezőőrrel, természetvédelmi őrrel, míg a Komádi Rendőrőrs körzeti megbízottja a Körös-folyó környezetében a halászati őrség képviselőjével látott el közös szolgálatot.

A rendőrök terepjárókkal és gyalogosan is járőröztek annak érdekében, hogy a nehezen megközelíthető helyeket is ellenőrizni tudják. A körzeti megbízottak a mezőőrrel, természetvédelmi őrrel és halászati őrség munkatársával a hatékony együttműködésnek köszönhetően a bűncselekmények megelőzése mellett a tanyákon élőkre is nagy figyelmet fordítanak, hogy biztosítsák a külterületek nyugalmát, háborítatlanságát.

