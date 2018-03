Összefogás a vérkészletekért

Meglepetések is várják azokat, akik vért adnak Hajdú-Bihar megyében a ’két ünnep között’. Összesen 9 nap esik ki a véradásszervezésből március végén és április elején. Mint ismert, vannak olyan vérkészítmények – például a véralvadásért felelős trombocitáé – amelyek csak néhány napig tárolhatóak. A biztonságos vérellátáshoz szükséges készletek szinten tartásáért kérik a Magyar Vöröskereszt megyei véradószervezői azokat, akik 18-65 év közöttiek, egészségesek, és az elmúlt 56 napban nem adtak vért, hogy menjenek el a március második felében szervezett véradásokra.

Véradások húsvét előtt

A városok, települések központjába, művelődési házakba, munkahelyekre és egyetemi karokra költözik ki véradás a hónap végéig. Összesen 24 nyilvános alkalomra várják a segítő szándékú embereket a vöröskeresztesek: többek között Debrecenben, Balmazújvároson, Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Berettyóújfaluban, és a körzetükben lévő településeken, például, Pocsajban, Derecskén, Sápon, Komádiban, Sárrétudvarin.

Húsvéti sonkát sorsolnak ki a véradók között Polgáron, ahová március 24-én 9:00 és 12:30 között költözik véradás az Ady Endre Művelődési Központba (Barankovics tér 6), ám senkit nem engednek el üres kézzel: mindenki, aki vért ad, ajándékot kap. Hajdúböszörményben március 21-én minden véradót ingyenes szűrésekkel várnak a vöröskeresztesek a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán. Vérnyomását, vércukor-, koleszterin-szintjüket ellenőriztethetik a donorok és kísérőik, sőt csontriktulás-szűrésen is részt vehetnek. Egy nap múlva az egyetem Veres Péter Kollégiumában, Debrecenben szerveznek véradást 9:00 és 15:00 óra között – innen sem távoznak üres kézzel a résztvevők. A jelentkezésre – mint mindig – a személyi azonosítóra, TAJ- és lakcímkártyára van szükség – emlékeztetnek rá a Vöröskereszt önkéntesei és munkatársai, sőt arra is, hogy véradás előtt étkezzenek a napszaknak megfelelően a donorok, és fogyasszanak bőségesen folyadékot. Erre hívják fel azoknak a figyelmét is, akiket – a középiskolákba, munkahelyekre kitelepülő – zárt véradásokra hívtak meg.

