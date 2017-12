Összefogás a kulturális fővárosi címért

Dr. Papp László, a cívisváros polgármestere hangsúlyozta ezt szerdán este, a Modemben megrendezett ünnepségen, amelyen a pályázat beadását köszöntötték.

Beszédében a városvezető leszögezte: a dolgozat 2023-ra vonatkozik, de jóval túlmutat azon. Főként, hogy immár nem elsősorban az infrastrukturális fejlesztésekre kellett összpontosítani, mivel a város első, 2010-es pályázatában foglaltak megvalósultak. Papp László úgy véli, hogy ennek köszönhetően Debrecen a hazai kandidálók közül a legerősebb kulturális infrastruktúrával vesz részt a pályázaton, és immár a tartalmakra koncentrálhat.

Élhetőnek kell lenni

Ennek a munkának az egyik fontos eleme az, hogy miként dinamizálhatók Debrecen hagyományos értékei, amelyeket a fejlődéssel és az innovációval is össze kell hangolni. Lényeges körülmény az is, hogy a cívisváros nagyon erős gazdasági fejlődést mutat, és ezzel a folyamattal a kulturális haladásnak is tartania kell a versenyt. Debrecennek is élhetőnek kell lennie, ahhoz pedig nélkülözhetetlen a kulturális stratégia. A kedden benyújtott pályázat készítői régióban gondolkodnak, és mindezt a környező megyék is inspirálják: Hajdú-Bihar mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok közgyűlései is a debreceni szándékot támogatják. Rajtuk kívül Miskolc és Tokaj polgármesterei is hitet tettek a cívisváros ügye mellett, sőt a határainkon túl Nagyvárad, Szatmárnémeti, valamint Ungvár és Beregszász is felsorakozott a Főnix-madaras lobogó alá.

© Dr. Papp László | Fotó: Derencsényi István

Papp László arra is felhívta a figyelmet, hogy Debrecen a Kelet és a Nyugat találkozásában fekszik, és ezáltal a két világ értékeit is összekapcsolhatja. A debreceni pályázat jelmondata (Future, Hand, Book) valójában „A jövő kézikönyve”, mely jócskán a 2030-as évek felé tekint, s leteszi a pilléreket, kijelöli az odáig vezető utat. De természetesen közben a hagyományos debreceni kézművességre, oktatásra, könyvnyomtatásra stb. is épít – húzta alá a polgármester. Szerinte Debrecen nagyon megérdemli, hogy nyerjen a pályázaton.

HBN

