Összébb szorultak, de összezártak a helyi horgászok

Szép, napsütéses őszi reggelen keltünk útra fotós kollégámmal pénteken Debrecenből a város nyugati határán túli Látóképi tóhoz, ahol ötnapos horgászversenyt tartottak. A víz közelébe érve mintha hirtelen egy másik dimenzióba kerültünk volna, a tó hideg ködpárnába burkolózva fogadott, sajátos hangulatot kölcsönözve a rendezvénynek.

A nagyokra mennek

A versenyszervezők sátra előtt Molnár Miklós, a Ponty Centrum Horgász Egyesület tagja fogadott, aki a szabályokról elmondta: a 120 órás, szerdán kezdődött II. Bojlis Találkozóra 19 csapat nevezett. A 2-3 fős társaságok a 68 hektáros, V-alakú tó mentén egyforma távolságokra kaptak helyet. Nevezni csapatonként 40 ezer forintért lehetett. Mivel a cél – ismertette – elsősorban a nagyméretű növényevők kifogása, a versenyben csak a 4 kilónál nehezebb pontyok és amúrok számítanak. Az eredmények összesítésekor a kifogott halak közül a legnagyobb öt összeadott súlyát veszik figyelembe. Horgászni csapatonként maximum 4, úgynevezett bojlis bottal lehet. A résztvevők csónakot és radart is használhattak.

Komoly is, meg nem is

– Más itt horgászni, mint a környező tavakban, ahol az intenzíven telepített halakból akár több száz kiló is kifogható. Itt gondolkodni kell, kevesebb halat lehet fogni. Pihenésre is jut idő, baráti versenyként indult ez, és most is az – foglalta össze a koncepciót Molnár Miklós. Hangsúlyozta: a versenyzők minden kifogott halat visszaengednek, ugyanakkor a pontozásban számító pikkelyeseket reggel és este lemérik, lefotózzák a szervezők.

Fotó: Derencsényi István

A tíz kiló fölötti halakat soron kívül mérlegelik. – A bojlizás a pontyfogás egyik módszere, 20, 30 milliméteres, hallisztből, aromákból, olajokból, csapatonként különböző, titkos összetevőkből álló, magunk gyúrta tésztagolyóval horgászunk – mutatott rá.

Görbüljön, jó fogást!

Az egyik kijelölt pecahelyen a Debrecenből érkezett Harsányi Ádám háromtagú baráti társasággal érkezett a versenyre. A mögöttük hagyott éjszakán hét kapásuk volt, melyből ötöt „lekötöttek”. Az azt megelőző éjjel mindössze egy hal akadt horogra. Taktikájukról szólva kijelentette: bár szeretnének nyerni, azért éjszaka alszanak, legfeljebb kiugranak a sátorból, ha megszólal a kapásjelző. Arra a kérdésre, hogy nem válik-e ez egy idő után unalmassá, úgy felelt, aki szereti a természetet, a friss levegőt, a vízpartot, az az ilyen kikapcsolódást nem unja meg.

A számítógépfüggőknek viszont ez biztosan nem tetszene”

– fogalmazott. Görbüljön, jó fogást! – távoztunk az ismert horgászköszöntéssel.

Kevesebb tó

Egy másik versenyzővel, Soltész Lóránttal a reggeli mérlegelés után beszélgettünk. Elárulta, az éjszakai órákban kétfős egységük három tőpontyot fogott, egy 7,25 és 6,5 kilósat, illetve egy 4 kiló alattit. S hogy mennyire drága hobbi ez? – Nem olcsó, de egy komoly felszerelést csak egyszer kell megvenni. Bár szerintem olcsó bottal is lehet halat fogni, inkább a csali minősége a lényeg. Itt azt tapasztaltuk, hogy éjfél után van mozgás a vízben, akkor jön a kapás. Valószínűleg nappal még túl meleg, 15-16 fokos a víz – fogalmazott. Úgy látja, a fancsikai tavak kiszáradása után a helyi horgászok összébb szorultak, de „összezártak”.

Fotó: Derencsényi István

Czifra Antal nem sokkal azelőtt akasztotta meg a „nagy halat” mielőtt találkoztunk. Hajnalban 12 kilós tükörpontyot tett a szákba. Csónakból, meglepően rövid, 7-8 perces fárasztás után tudta kiemelni. A verseny során addig partra került halak közül ez volt a rekord. Elárulta, ez azért még messze van élete fogásától, amikor is egy észak-magyarországi bányatóban 22 kilós tőpontyot sikerült horogra akasztania.

Megszállott vagyok, felőlem akár egy hétig is tarthatna a verseny”

– mondta nevetve. A kérdésre, hogy miért engedik vissza a halakat, úgy felelt, másnak is okozzanak örömöt (a szokás egyébként Angliából indult el 10-15 éve). Megjegyezte: egyre többen vallják, a nagy halaknak olyan értékük van, hogy megérdemlik az életet.

– Orosz Csaba –

Százezren felüli díj

A verseny végén az első helyezett 120, a második 80, a harmadik 40 ezer forinttal lett gazdagabb. A legnagyobb hal megfogója 50 ezer forintot és egy kupát vihetett haza. Mint hétfőn megtudtuk, a legjobbnak a Tati Carp Team bizonyult, míg a legnagyobb ponty 21,3 kilogrammos volt!

