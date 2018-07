Ősszeáll a mozaikokból a Hortobágy egésze

A tábort több mint másfél évtizede már H. Csongrády Márta Kölcsey-díjas, Holló László-díjas, Jó ember-díjas fotó- és képzőművész, etnográfus szervezi. Ebben az évben Magyarországról, Ukrajnából, Oroszországból, Szlovéniából, Lettországból, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból 27 képző- és fotóművész érkezett a puszta falujába alkotni.

Térjünk azonban vissza a hortobágyi faluházba, ahol a tábor kedd esti zárásától egy esztendőn keresztül látható a művésztelep minden résztvevőjének egy-egy alkotása. Köszöntőjében H. Csongrády Márta elmondta, hogy a tábor ideje alatt nagyon jól érezték magukat, nagy egyetértésben alkottak, este pedig tartalmas beszélgetéseket folytattak.

Élmények sokasága

– A művésztelepek akár hungarikumok is lehetnének, csak Hajdú-Biharban 17 volt a 2008-as gazdasági válság előtt. Számuk azonban mostanra megfogyatkozott, de a ma is működők közül mindenképpen meg kell említeni a hortobágyit, a hajdúböszörményit, a vámospércsit, a derecskeit, a nyíradonyit, a balmazújvárosit és a hajdúnánásit – ezt már a zárókiállítás megnyitójára összegyűlt közönségnek Cs. Tóth János mondta, aki részletesen beszélt a most záródó hortobágyiról.

– Az alkotók szeretik a szabadságot, azt, amikor csak a művészettel tudnak foglalkozni. Találkoznak itt a különböző művészeti ágak képviselői, technikákat tanulnak egymástól, filozofálgatnak. Ehhez hozzájárul a táj szépsége, a hatalmas horizont, a megörökíteni való élmények sokasága. A kiállított képek között felfedezhetjük az archaikus, az akadémikus és az absztrakt alkotásokat, míg a motívumok a tájegységre jellemzőek: csikós, gulya, gulyás, kecske, gémeskút, szekér, bogáncs, nád, sás, halastó, kilenclyukú-híd és új téma az ökumenikus templom. A technikák között montázs, kollázs, grafika éppen úgy van, mint fotó és olajkép.

Hortobágy nagykövetei

– Elől áll a Jóisten, mellette a csikós, nagy szünet, majd következik a gulyás, a juhász, a kanász … – kezdte beszédét Gencsi Zoltán. Hortobágy alpolgármestere azzal folytatta, hogy 1928-ban új időszámítás kezdődött Hortobágyon. Boromisza Tibor vezetésével, Káplár Miklós és Maghy Zoltán részvételével létrejött az alkotótábor, amely kisebb-nagyobb megszakításokkal ma is működik. A mostani érát Égerházi Imre festőművész kezdte és H. Csongrády Márta folytatta.

– Sok ország művésze vitte jóhírét országunknak, a Hortobágynak. Ezek az alkotók mindannyian nagykövetei Magyarországnak, Hortobágynak.

Az itt készült képek mind-mind apró elemek, amelyeket összerakosgatva megértjük a nagy egészet”

– fejezte be gondolatait Gencsi Zoltán, aki korabeli fényképekkel is szemléltette a tábor történetéről szóló előadását.

Öt újabb örökös tábortag

Az alkotótábort záró eseménynek megható része volt az örökös tábortaggá fogadás. Euúttal Heda Vidmar-Salamon festőművészt (Szlovénia), Olga Huck-Figol festőművészt (Ukrajna), Vitalij Prizant festőművészt (Ukrajna), Aby Szabó Csaba festőművészt (Magyarország) és Dáriusz Hankiewicz fotóművészt (Lengyelország) fogadták örökös taggá.

H. Csongrády Márta, a Hortobágyi Káplár Miklós Nemzetközi Művésztelep Egyesület elnöke és a művésztelep vezetője elmondta, hogy ezek a művészek még a régi művésztelep idejében is jártak a telepre. Az örökös tagság elismerése az eddig munkának, valamint automatikus részvételt jelent a későbbi táborokban. Eddig tizenkét örökös tagja van a tábornak, összesen tizennyolc lehet. Ha ez a szám megvan, akkor csak örökös tag elhalálozása után léphet új tag a közösségbe.

