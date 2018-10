Oscar-díj – A legjobb idegen nyelvű film díjára 87 ország nevezettje pályázik

Tavaly az ideinél kissé több, rekordszámú, 92 jelentkező indult a mezőnyben.

Magyarország az Oscar-díjas Nemes Jeles László Napszállta című filmjét küldte Hollywoodba az amerikai filmakadémia díjáért.

Az idei jelentkezők között szerepel két olyan ország, amely még soha nem nevezett: Malawiból Shemu Joyah The Road to Sunrise, Nigerből pedig Rahmatou Keita The Wedding Ring című filmje kvalifikálta magát a versenybe.

A 91. alkalommal kiosztandó Oscar-díjért a japán Kore-eda Hizokaru Arany Pálma-díjas Shoplifters című filmje, Nagy-Britanniából a Bafta-díjas Rungano Nyoni Nem vagyok boszorkány című filmje, Olaszországból Matteo Garrone Dogman című filmje, Mexikóból Alfonso Cuarón Arany Oroszlán-díjas Roma című alkotása, Lengyelországból Pawel Pawlikowski munkája, a Hidegháború is versenybe szállt.

Az öt Oscar-jelöltre több fázisban szűkíti le az amerikai filmakadémia a nevezettek listáját. Az Oscar-jelöléseket január 22-én hozzák nyilvánosságra. A díjátadó gálát február 24-én rendezik meg a hollywoodi Dolby Színházban.

