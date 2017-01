Oscar-díj – A Kaliforniai álom kapta a legtöbb jelölést, Deák Kristóf rövidfilmjét is jelölték

A Kaliforniai álom a 14 jelöléssel beállította a Beszéljünk Éváról című 1950-es dráma és James Cameron 1997-es klasszikusa, a Titanic rekordját.

A musical a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő (Ryan Gosling), a legjobb női főszereplő (Emma Stone) és a legjobb rendező (Damien Chazelle), valamint a legjobb eredeti forgatókönyv (Damien Chazelle) és Justin Hurwitz muzsikája révén a filmzene kategóriában is esélyes az Oscar-díjra. A legjobb betétdalok közé két szám (a City of Stars és az Audition) is bekerült a filmből, amelyet technikai kategóriákban – operatőri munka, hangtervezés, hangkeverés, díszlet, jelmez és vágás – is jelöltek.

Deák Kristóf Mindenki című 25 perces kisjátékfilmje az Ennemis Intérieurs, a La femme et le TGV, a Silent Nights és a Timecode című rövidfilmekkel együtt jutott be az öt Oscar-esélyes közé. Magyar rövidfilm több mint ötven éve nem kapott Oscar-jelölést.

A legjobb film mezőnyében a sci-fitől a háborús drámán és a westernen át a musicalig sokszínű műfaji válogatás alakult ki, és végül is kilenc film küzd majd az Oscar-díjért: az Érkezés, a Fences, A fegyvertelen katona, a Hell or High Water, A számolás joga, a Kaliforniai álom, az Oroszlán, A régi város és a Holdfény.

A korábbi években túlnyomórészt fehér színészeket jelölő filmakadémia idén láthatóan nagy hangsúlyt fektetett a sokszínűségre: az Oscar-esélyesek között szerepel Barry Jenkins Holdfény című alkotása, amely egy fekete fiú életét ábrázolja, Denzel Washington Fences című ötvenes években játszódó családi drámája és Theodore Melfi A számolás joga című filmje is, amely a NASA űrprogramjában dolgozó fekete nőknek állít emléket.

A rendezői kategóriában Denis Villeneuve (Érkezés), Mel Gibson (A fegyvertelen katona), Damien Chazelle (Kaliforniai álom), Kenneth Lonergan (A régi város) és Barry Jenkins (Holdfény) kaphatja majd az Oscar-díjat.

A filmakadémia hét színészt először jelölt díjára, köztük van Andrew Garfield A fegyvertelen katona főszereplője és Ruth Negga, a rasszista előítéletekről szóló Loving című dráma sztárja, Mahershala Ali és Naomie Harris a Holdfényből, Dev Patel az Oroszlánból, Lucas Hedges A régi város című drámából és az Elle női főszerepét alakító Isabelle Huppert is.

De számos korábbi Oscar-díjas, mint Denzel Washington, Jeff Bridges vagy Meryl Streep is újabb jelöléssel lett gazdagabb. Streep a Florence – A tökéletlen hang című új filmjéért kapott jelöléssel immár az Oscar-történet eddigi legtöbb, 20 jelölését érte el.

A legjobb színészek mezőnyében Casey Affleck (A régi város), Andrew Garfield (A fegyvertelen katona), Ryan Gosling (Kaliforniai álom), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) és Denzel Washington (Fences) versenyez, a legjobb színésznők kategóriájában Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (Kaliforniai álom) és Meryl Streep (Florence) közül kerül majd ki a győztes.

A mellékszereplők kategóriáiban Mahershala Ali (Holdfény), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (A régi város), Dev Patel (Oroszlán) és Michael Shannon (Éjszakai ragadozók), továbbá Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Holdfény), Nicole Kidman (Oroszlán), Octavia Spencer (A számolás joga) és Michelle Williams (A régi város) kapott jelölést.

A legjobb külföldi film mezőnyébe – amelyben tavaly Nemes Jeles László Saul fia című alkotása nyerte az Oscar-díjat – A homok alatt című dán háborús dráma, Az ember, akit Ovénak hívtak című svéd film, Az ügyfél című iráni alkotás, valamint az ausztrál Tanna és a német Toni Erdmann jutott be.

Az egészestés animációs filmek közül a Kubo és a varázshúrok, a Vaiana, az Életem Cukkiniként, A vörös teknős vagy a Zootropolis – Állati nagy balhé kaphatja a trófeát.

Az operatőrök kategóriájában az Érkezést fotózó Bradford Young, a Kaliforniai álom című filmen dolgozó Linus Sandgren, az Oroszlán operatőre, Greig Fraser, a Holdfényt forgató James Laxton és a Némaságot filmező Rodrigo Prieto lett jelölt.

A filmakadémia szavazatai alapján a Jackie zenéjét szerző Mica Levi, a Kaliforniai álomét komponáló Justin Hurwitz, az Oroszlán zenéjét jegyző Dustin O’Halloran és Hauschka, a Holdfény zeneszerzője, Nicholas Britell és az Utazók muzsikáját író Thomas Newman jutott jelöléshez.

Eredeti forgatókönyve alapján a Hell or High Water, a Kaliforniai álom, A homár, A régi város és a 20th Century Women írója verseng az Oscar-díjért. Az adaptált forgatókönyvek mezőnyében pedig az Érkezés, a Fences, A számolás joga, az Oroszlán és a Holdfény indul az Oscar-szoborért.

Az Oscar-díjakat február 26-án adjak át a hollywoodi Dolby Színházban.

– MTI –

