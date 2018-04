Orvoshiány esetén is van háziorvos

Helyettesítéssel egészen addig tartható az orvoshiány, amíg a helyettesítő doktorok ellátják a feladatukat – fogalmazta meg válaszát érdeklődésünkre a Hajdú-Bihar Megyei Orvosi Kamara. Kifejtették, törvény szerint az önkormányzat feladata gondoskodni arról, hogy a településen legyen doktor.

Érdeklődők már vannak

A praxisok betöltésére pénzügyi eszközökkel, illetve kedvező feltételek biztosításával tudják motiválni az orvosokat. Abban az esetben pedig, ha huzamosabb ideig nincs doktor az adott településen, senki sem szankcionálható. Hozzátették, megyénkben szerencsére elég kevés a betöltetlen körzet, ráadásul az utóbbi években javult a háziorvosok korösszetétele, így az átlagéletkor jelenleg 55 év.

Bagamérban év eleje óta nincs háziorvos, mivel a doktornő egészségügyi állapota miatt nem tudta ellátni a feladatait. Orvos Mihály, a település polgármestere kérdésünkre azt válaszolta, hogy április 30-ig meg van oldva a helyettesítés, így a körzet nincs ellátás nélkül. Hozzátette, a praxist hirdetik, és az utóbbi néhány hétben két érdeklődő is volt, most az ő válaszukra várnak, addig nem döntenek arról, mi lesz később. Tudják, kevés a háziorvos, de reménykednek benne, hogy megoldódik a problémájuk.

Kokadon 2016 januárjában üresedett meg a háziorvosi praxis, Ozsváth István polgármester szerint azonban nincs okuk a panaszra, hiszen minden délután az egyik létavértesi orvos helyettesít. Elmondta: megállapodást kötöttek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, így az önkormányzat tartja fent a praxist. A korábbi orvos, aki 25 évig kitartóan náluk dolgozott, nyugdíjba ment, és nem jelentkezett senki a helyére.

– A doktor minden nap déltől egészen addig rendel, amíg van beteg. Az ápolónő viszont délelőtt is bent van, ezért aki csak receptet akar íratni, vagy vérvételre megy, az délelőtt is elintézheti. Eleinte a lakosoknak ezt meg kellett szokniuk, de mára jól működik a rendszer. A védőnői ellátás is működik, ráadásul Létavértesen szakrendelő is van, nem kell Debrecenig utazni – részletezte. Hozzátette, a településen kevesebb mint 700 ember lakik, emiatt nincs meg egy teljes körzet, de tudja, sok helyen még rosszabb a helyzet, éppen ezért szerencsésnek tartja a települést.

A lakás sem vonzó

Megyénkben Mezősason a legrosszabb a helyzet, ott ugyanis 10 éve áll tartósan betöltetlenül a háziorvosi rendelő, viszont mindennap van a településen rendelés.

Somi László polgármester elmondta, a településük nem vonzó az orvosoknak, mivel Mezősason kevesen laknak, így nem szeretne orvos költözni hozzájuk. Jelentkezők nincsenek, pedig az önkormányzat a költségvetésükhöz mérten mindent megtenne azért, hogy végre megszűnjön a helyettesítés, még szolgálati lakást is tudnának adni.

Vállalkozóként dolgozik

– A régi háziorvosunk 49 évig dolgozott Gáborjánban, majd nyugdíjba vonult, viszont mellette tovább dolgozik vállalkozóként. Emiatt máig a településen rendel, tehát meg van oldva a betegek mindennapos ellátása – hangsúlyozta Mező Gyula polgármester, aki azzal folytatta, hogy a rendelőt az önkormányzat működteti, emellett gyógyszertár is van a faluban, ráadásul a lakosok is elégedettek a jelenlegi rendszerrel.

Sok munkát fektettek abba, hogy jól működjön az elképzelésük, ezért sikerként élik meg, hogy elérték a céljukat, és nem kell az orvost nélkülözni a helybélieknek.

