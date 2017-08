Őrültek szembe a sztrádán…

A sofőrök többsége világszerte meg van arról győződve, hogy kiválóan vezet és semmilyen rossz vezetési szokása nincs, viszont a körülötte lévőknek van némi hiányosságuk. Több ezer ilyen sofőrtárssal közlekedünk nap mint nap az utakon.

Kiszállnak, és…

Nézzük, hol milyen különös szokások vannak: Olaszországban a sofőrök a vezetési stílusában is visszaköszön a jellegzetes mediterrán temperamentum. Főleg Rómában és Nápolyban lehet kihívás az autós közlekedés még egy gyakorlott vezetőnek is. A két sávos út bármikor három sávossá válhat, a sofőrök agresszívek, és egy kisebb félreértés esetén is képesek kiszállni a kocsiból, hogy hangot adjanak felháborodásuknak. A közlekedési lámpák átváltását pedig csak jó tanácsnak veszik. Görögországban, főleg Athén belvárosában a rengeteg autó és a kevés parkolóhely nehezíti a sofőrök életét. Gyakran előfordul, hogy egy parkoló autót minden oldalról körbe parkolnak, így a középső sofőrnek igen türelmesnek kell lennie, hogy ki tudjon állni az autójával. Hawaii-on még a legügyetlenebb sofőrnek is felüdülés lehet a vezetés, mert nincsenek közlekedési dugók, a sofőrök barátságosak és türelmesek. Ha valaki valami butaságot csinál, dudálás helyett segítenek neki.

Vérmérséklettől függ

Tokióban az autózás teljes mértékben eltér más nagyvárosokétól. Minden rendkívüli módon meg van szervezve és kontrollált, ezáltal folyamatos és zavartalan a közlekedés. A japán sofőrök a legudvariasabbak, senki nem siet, és betartják a követési távolságot. Kenyában több világítás nélkül közlekedő autóssal találkozunk, mint gondolával Velencében. Nagyobb gondot jelent számukra, ha lemerül az autó akkumulátora, minthogy egymásba mennek az autók. Az angoloknál – azon kívül, hogy a másik oldalon vezetnek – a köszönetnyilvánítás is eltér a miénktől. A kézfeltartás helyett ők az egyik ujjukat emelik fel a kormányon. Ezen kívül az olaszoktól eltérően az angol sofőrök sárga lámpánál már fékezni kezdenek, így ők inkább a biztonságra törekednek.

HBN

Magyar módi az autópályán - "Szerbiában, Macedóniában is jobb vezetni, mint itthon!" Nyíregyháza - Lassan félszáz éve, 1968 óta van hivatásos jogosítványom mindenféle járműre. Európa, Közel-Kelet minden országában jártam már. Szeretném felhívni a külföldre igyekvő honfitársaim figyelmét egy-két érdekes közlekedési különbségre: nálunk a zebra előtt álló gyalogos láttán meg kell állni... Tovább a cikkhez

Íme a kütyü, amely nem hagyja, hogy a sofőr elaludjon Budapest - Fájdalommentes, de azért hatásos módszert használ az ébresztéshez. Az első pillanatban őrült ötletnek tűnik, hogy áramütéssel figyelmeztessék a vezetőt, ha elbóbiskolna a volán mögött, azonban a Steer nevű eszköz ötletgazdái gondoskodtak arról, hogy azért az alkalmazott elek... Tovább a cikkhez

Így tanul a jövő sofőrje Budapest - Izgalmas kérdés például az, hogy miként fog változni az autók és vezetőik kapcsolata. Az autóipari technológiák őrült tempójú fejlődése nemcsak olyan izgalmas újdonságokkal szolgál, mint az önvezető autók, de komoly kihívásokat is jelent a közlekedésbiztonsági szakemberek és... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA