Őrült meccsen győzött a DEAC idegenben

Beragadt a rajtnál a DEAC, a házigazdák rögtön a mérkőzés elején 7-0-ra elhúztak. Három percet kellett várni az első debreceni kosárra, Manigat volt eredményes a hárompontos vonalon túlról. Ezt követően felgyorsultak az események, mindkét csapat elkapta a ritmust, Ivosev révén pedig egy pontra zárkóztak a hajdúságiak (13-12). Hiába válaszolt Thompson szinte azonnal egy távolival, Berényi Sándor együttese továbbra is jól célzott, s a Dugat-Boriszov párosnak köszönhetően a vezetést is átvették, melyet egészen a játékrész végéig meg is őriztek (25-27).

A második tíz perc elején sem lassítottak a felek, és ahogy az előzetesen várható volt, egyik oldalon sem a védekezés dominált. Nem tudta sokáig tartani minimális előnyét a Debreceni Egyetem csapata, a nagy dobópárbaj közepette előbb Szabó egyenlített egy hármassal, majd Agafonov kosarával már újra az zalaegerszegieknél volt a vezetés (38-36). A nagy rohanásba mindkét oldalon egyre több hiba csúszott, a döntetlenközeli eredmény pedig állandósult. A negyed hajrában Boriszov kettesével, majd Dugat gyorsidításával egy pillanatra a vezetést is újra átvette a DEAC, de a félidő egy Thompson kettő plusz egyes akciójával zárult, így kétpontos ZTE előnnyel mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után sem változott a játék képe, hiába próbáltak meg szemmel láthatóan nagyobb energiákat mozgósítani hátul a felek, továbbra is potyogtak a kosarak. Benzce Tamás unta meg hamarabb, de az egyperces szünet után Boriszov kettő, Polyák pedig egy távolit értékesített, melyre csak hazai kettesek érkeztek válaszul (68-73). A vendéglátóknál Ware, a hajdúságiaknál pedig Boriszov volt ekkor tarthatatlan, hiába próbált meg mindkét vezetőedző sűrű cserékkel változtatni, nem tudták lelassítani egymás támadásait. A negyed hajrája a ZTE-nek sikerült jobban, Gulyás távolijával három egységnyi fórra tettek szert (84-81).

A záró felvonás is két hárompontossal indult, Kósa távolijára Ware válaszolt. Hiába húzott el öt ponttal a Zalaegerszeg, Ivosev pontjaival szempillantás alatt újra döntetlen volt az eredmény (89-89). Kósa újabb hármasával és Dugat kettesével ismét DEAC vezetést mutatott az eredményjelző, a hazai szakmai stáb ki is kérte második taktikai szünetét (91-94). Öt perc volt hátra a mérkőzésből, amikor Thompson büntetőjével átlépték a százpontos álomhatárt a zalaiak, igaz Berényi Sándor együttesének is csak egy hiányzott ehhez (100-99). Szinte támadásonként változott a vezető kiléte, a ritkán látható pontzuhatagban lehetetlen volt megjósolni ki nyeri a mérkőzést. Két perccel a vége előtt Manigat hárompontosa után öttel meglépett a cívisvárosi alakulat (102-107), hiába zárkóztak büntetőkkel a vendéglátók, Dugat ziccerével az utolsó minutumra is megmaradt a fór (104-109). A végjáték büntetőpárbajában higgadt tudott maradni a DEAC, és végül 114-112 arányban diadalmaskodott, megszerezve ezzel második idegenbeli győzelmét, mellyel óriási lépést tett a közép-, vagy akár a felsőházba jutás felé.

– Deacbasket.hu –

Zalakerámia ZTE – DEAC 112-114 (25-27, 29-25, 30-29, 28-33)

ZTE: WARE 24/12, THOMPSON 31/3, Green 11, Szabó 8, AGAFONOV 18/6 csere: Gulyás 8/6, Durázi 4, Doktor 6/6, Bago 2.

Edző: Bencze Tamás

DEAC: DUGAT 30/12, MANIGAT 18/15, BORISZOV 30/9, Amigo 2 csere: Bognár, Polyák 9/3, Omenaka 4, Velkey, Kósa 6/6.

Edző: Berényi Sándor

VISSZA A KEZDŐOLDALRA