Országszerte nyitnak a strandok

Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója az M1-nek elmondta, szombaton 9 órakor megnyitják a zalakarosi strandfürdőt és rögtön egy nyereményjátékkal kezdenek.

Fejős Ádám meteorológus azt közölte, hogy a hosszú hétvégén a hőmérséklet csúcsértéke általában 25 Celsius-fok felett alakul. A Balaton hőmérséklete Siófoknál meghaladja a 20 fokot, ugyanúgy ahogy Fertőrákosnál a Fertő-tó.

A hajnali időszakban is kellemes idő várható, 5-12 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton jellemzően napsütéses idő várható 25-30 fokos hőmérséklettel, de délután lehet nyugaton, délnyugaton egy-egy zápor. A következő napokban is folytatódik a nyárias meleg időjárás, de a napsütés mellett vasárnap és hétfőn záporok, zivatarok is lehetnek, és a szél is megerősödhet – ismertette a meteorológus.

– MTI –

Április utolsó hétvégéjén országosan elindul a strandszezon Budapest - Április utolsó hétvégéjén elindul a strandszezon, a budapesti strandok közül elsőként a Paskál és a Palatinus fürdő nyitja meg kapuit, az iskolai szünet kezdetére, június 15-re pedig minden strand kinyit. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint május 26-án nyit a C... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA