Országos kampányt indít a mentőszolgálat a laikus újraélesztés elsajátítására

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője közleményében azt írta, a Wake Up – Mentsünk együtt életet! című kampány indulásának apropója, hogy bár az elmúlt években sokat tettek a lakosság életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztéséért, de még most is van tennivaló, a kiérkező mentők csak ritkán találkoznak szakszerű elsősegélynyújtással.

A mentők által évente észlelt mintegy hatezer hirtelen vérkeringés-megállás esetében csak akkor van esély az újraélesztésre, ha a mentő megérkezéséig valaki elkezdi a mellkasnyomásokat. A nemzetközi szakirodalom szerint az azonnal megkezdett újraélesztéssel és egy gyorsan megérkező defibrillátorral az újraélesztések akár 60 százaléka sikeres lehetne, ami Magyarországon évente több ezer emberéletet jelent – olvasható a közleményben.

A helyzet javítása érdekében egy fiataloknak szóló, számukra érdekes és motiváló kampánnyal sokat lehet tenni, ezért 2017 szeptemberétől a mentőszolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, a Magyar Resuscitatiós Társaság, és az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium diákjainak közreműködésével országos és újszerű kampányt indít.

A kampány során budapesti és vidéki fesztiválokra, nagyobb ifjúsági rendezvényekre oktatóbabákkal települnek ki a szakemberek, hogy gyors és gyakorlatias oktatással képezzék ki a fiatalokat az újraélesztésre. A mellkasnyomások ütemének elsajátítását egy népszerű zenekar, az Irie Maffia is segíteni fogja; a csapat “100 bpm” ütemű Wake Up! című slágere lesz az újraélesztők zenéje, hiszen a ritmus illeszkedik a mellkasnyomások tempójához, ezért a dalt a zenekar az életmentőknek szánja, és a rendezvények keretében elő is adja majd – olvasható a közleményben.

