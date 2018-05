Országos csúcsot futott Belgiumban a magyar kvartett

Az Oordegenben megrendezett Flanders Kupán új országos csúccsal (44,28) a harmadik helyen ért célba a 4×100-as, Nguyen Anasztázia, Kaptur Éva, Kozák Luca, Sorok Klaudia összeállítású magyar váltó. Az új rekord jelenleg az ötödik legjobb idő az európai ranglistán.

Eddigi csúcs és a csúcstarók: 44,34 (Siska Xénia, Juhász Erzsébet, Németh Ilona, Orosz Irén – 1982) 44,34 (Schmelcz Vivien Fanny, Kaptur Éva, Kerekes Gréta, Nguyen Anasztázia – 2016).

Kozák Luca a váltó mellett 100 méter gáton is rajthoz állt, ahol a belga Berings Eline és a holland Boons Eefje mögött harmadikként fejezte be a versenyt (13,22). A cívisvárosi sportoló továbbra is tartja kiváló formáját, hiszen nemrég a miskolci csapatbajnoki elődöntőn 100 méteren új egyéni csúccsal nyert (11.49), majd egy héttel később a Győri Rába-Kupán 100 méter gáton javított tizennégy századot a saját és egyben korosztályos országos csúcsán (12.96), kipipálva ezzel az Eb kvalifikációs szintjét.

Forrás: debrecenisportcentrum.hu

