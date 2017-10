Országos a tűzifahiány: van, ahol már az emelt árúért is sorban állnak

Ha van is tűzifa, drágábban lehet hozzájutni - © Illusztráció: Derencsényi István

Hajdú-Bihar – Lakossági bejelentések szerint az ország több részén hiánycikk a tűzifa, ahol pedig mégis kapható, ott jelentős drágulásról számoltak be az emberek – adta hírül a Magyar Szociális Fórum. A Naplónak nyilatkozó hajdú-bihari erdészek, tüzépesek és polgármesterek is hasonló tapasztalatokról számoltak be, megjegyezve, hogy a Romániából történő beszerzés is jelentősen csökkent – bár olyanok mindig lesznek, akik a zavarosban halásznak.