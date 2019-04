Orosz, spanyol és holland együttesek sztárjai a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán

A 2014-ben elhunyt nemzetközi hírű balettművész, balettigazgató és az Opera korábbi művészeti főtanácsadója tiszteletére megvalósuló gálaest rendezője Solymosi Tamás balettigazgató, a Magyar Állami Operaház Zenekarát Kollár Imre vezényli – olvasható a szervezők MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Mint írják, öt éve hunyt el Nagy Iván nemzetközi hírű balettművész, számos külföldi balettegyüttes művészeti vezetője, aki utolsó éveiben művészeti főtanácsadóként a Magyar Állami Operaház munkáját segítette. Emlékére rendez minden évben nemzetközi gálaestet a Magyar Nemzeti Balett, amelyen a világ legjelentősebb társulatainak szólistái közösen tisztelegnek Magyarország egyetlen klasszikus balettegyüttesének művészeivel Nagy Iván szakmai és emberi kvalitásai előtt.

A gálaest alkalmából a Holland Nemzeti Balett (Het) két többszörösen díjazott első magántáncosa, Maia Makhateli és Artur Shesterikov George Balanchine Téma és variációk című darabjának fő szólószerepeiben mutatkozik be az Erkel Színházban, a Magyar Nemzeti Balett tánckarával együttműködésben.

Oroszországból Szentpétervár nagy múltú együtteseit ugyancsak két művész képviseli: Oleszja Novikova, a Mariinszkij Színház első szólistája és Leonyid Szarafanov, a Mihajlovszkij Színház első magántáncosa Viktor Gszovszkij Grand Pas Classique-ját mutatják be. A madridi Nemzeti Táncegyüttes két szólistája, Anthony Pina első magántáncos és Ángel García Molinero magántáncos William Forsythe A tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous Thrill of Exactitude című alkotásában működik közre. A spanyol együttest maga a koreográfus ajánlotta együttműködésre. A darab további szerepeiben a Magyar Nemzeti Balett művészei, Lee Yourim, Balaban Cristina és Tatjána Melnyik lépnek fel.

Az est további részében a Magyar Nemzeti Balett szólistái közül Felméry Lili és Leblanc Gergely Hans van Manen Trois Gnossiennes című koreográfiáját táncolják, míg az együttes vezető táncosai közül Ivanova-Szkoblikova Szofija és Kekalo Jurij Seregi László Spartacus, Tatjána Melnyik és Tyimofejev Dmitrij pedig Balanchine Sylvia Pas de Deux-jét adják elő.

A gálán közreműködnek a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei is. A darabok betanításában Venekei Marianna, Aradi Mária, Rujsz Edit, Solymosi Tamás, Radina Dace, Mráz Kornélia és Vetési Adrienn vett részt.

A Nagy Iván Nemzetközi Balettgála részeként adják át a Solymosi-díjat is. A Magyar Nemzeti Balett igazgatója által alapított elismeréssel az Opera vezetése A diótörő decemberi sorozatának közreműködői közül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó művészek, mesterek egyikét jutalmazza.

– MTI –

