Örömkönnyeket hullajtott a DVSC fiatal kapusa

Könnyen lehet, hogy nem csak a szurkolók, de maga a 17 esztendős kapus, Kovács Péter is meglepődött, amikor januárban Leonel Pontes és szakmai stábja elvitte magával a DVSC portugáliai edzőtáborába. A futballista becsülettel végigdolgozta a szűk két hetet, és mint mondta, nagyon sokat tanult ez alatt az idő alatt.

Nincs kizárva a továbbjutás

– Nagy megtiszteltetés és egyben hatalmas lehetőség volt, hogy együtt készülhettem a felnőtt kerettel – mondta a Naplónak a fiatalember. – Rengeteget tanulhattam az első csapat hálóőreitől és Erdélyi Miklós kapusedzőtől. Jóval dinamikusabb, minőségibb munkát végeztünk, mint a korosztályos csapatoknál, de ez természetes is, minden klubnál ez a helyzet. Nekem ehhez még fel kell nőnöm mentálisan és fizikálisan is, ettől függetlenül nagyon élveztem azt a tizenkét napot – fogalmazott Kovács Péter, aki – a szintén debreceni Lakatos Benjáminnal együtt – nemrég nagy sikernek volt részese: a magyar U17-es válogatott keretének tagjaként kijutott a májusi Európa-bajnokságra. A mieink Izrael (0–1), Oroszország (2–1) és Norvégia (1–0) elleni mérkőzések során vívták ki részvételt.

– Óriási katarzis volt az oroszok elleni meccs, ahogyan az ellenfél vezető gólja után Szoboszlai Dominik két fantasztikus góljával megfordítottuk az állást, de a norvégok ellen is a végén talált be. Óriási élmény volt a kispadról nézve is, amikor belőttük a győztes találatot, én is befutottam a pályára és egy kupacban ünnepeltünk. Bevallom, örömkönnyeket hullajtottam, annyira boldog voltam, hogy sikerült – mesélte a kapus. Az Eb-n Franciaország, Skócia és Feröer lesz az ellenfél. – Nehéz a csoportunk, de lehetne nehezebb is ennél. Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy ott legyünk a kvartett első két, továbbjutást érő helyén. Ennek érdekében azonban ugyanolyan keményen kell dolgoznunk, mint eddig tettük – zárta mondandóját Kovács Péter.

