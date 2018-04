Örökzöld gitárdallamok és pszichedelikus punk: tavaszi zsongás a zenei életben

2018. április 26., csütörtök

18.00 Zenei utazás spanyol gitáron – Bakos László gitárestje – Nagyerdei Víztorony

Latin dallamok, örökzöld slágerek, jazz standardek spanyol gitáron előadva. Kellemes tavaszi esti kikapcsolódás egy limonádé vagy finom pohár bor mellé.

2018. április 27., péntek

20.00 Alone in the Moon, Marmunsk – Ifiház

Az Alone in the Moon grunge, punk és stoner hatásokban bővelkedő budapesti rockzenekar. 2018-ban jelent meg második lemezük RUIN POP címmel, mely egy „pszicheledikus-punk album a nagyvárosi éjszakai kalandozásokról”. Ajánlott, ha szereted az alábbi bandákat: ­Nirvana, Alice in ­Chains, Soundgarden és/vagy utálod a generációd.

A grunge/noise/heavy rockzenét játszó Marmunsk zenekar a Budapest-Nyíregyháza tengelyről érkezik. Idén januárban jelentkeztek legújabb, „Wasted Energies” névre hallgató kislemezükkel, mely a srácok eddigi legkiélezettebb anyaga. Fő hatásaik a Helmet, a Failure, a Barkmarket, vagy a korai Nirvana, ebből fakadóan hatalmas stenk jellemzi őket, melyről ezen az estén is tanúbizonyságot tesznek!

21.00 Soulwave – Roncsbár

A Soulwave-et 2007-ben alapította Fodor Máté énekes-dalszerző és Huszár Ádám gitáros.

A zenekar dalait lélekemelő monumentalitás jellemzi; nagyívű refrének, metaforikus dalszövegek, mindezt a modern akusztikus popzene köntösébe bújtatva.

2018. április 28., szombat

20.00 Real McCoy Debrecenben! Best of 90s / Spring edition – Nagyerdei Hall

Fellépők:

REAL MCCOY

UFO

HAPPY GANG

KOZMIX

házigazda: dj. PéGé

Fergeteges retrobulira invitálják a bulizni vágyókat szombaton. Újra lehet pörögni olyan fantasztikus bandák slágereire, mint a Happy Gang, az UFO és a Kozmix. Az est sztárvendége – a sokak által kedvelt – Real McCoy is színpadra lép. Ismét átérezhetjük a ’90-es évek hangulatát! Valószínűleg az elmúlt évekhez hasonlóan tele lesz a tánctér, hiba lenne otthon maradni!

20.00 Recorder #061 Launch: Jónás Vera Experiment + mások – Nagyerdei Víztorony

A Recorder.hu és print változata, a Recorder magazin évek óta meghatározó, ingyenes zenei és popkulturális magazin. A 61. lapszám fókuszában Debrecen és a debreceni zenei élet áll.

Vera Jonas Music / Jónás Vera Experiment

Az Artisjus- és Fonogram-díjas énekesnő egyre szélesebb körben ismert Magyarországon, folyamatosan megújuló zenekara, kísérletező zenei világa, sokszínűsége és karizmatikus színpadi jelenléte egyértelművé teszi, hogy érdemes újra és újra megnézni élőben.

Nunki Bay Starship

Friss és nagyon szerethető feelgood soul-hop Budapestről folyamatos izgalommal, ritmus- és hangulatváltásokkal, finom eklektikával. A Sofar Sounds Debrecen közönsége imádta, veletek sem lesz ez másképp.

Doublée Troublée

Szobazene, kerti party, kávé a teraszon, buli a tetőn. Hanna a Zeneművészeti Karon klasszikus zenét tanul, néha titokban jazz- és pop zenekarokba avanzsál. Dávidnak van egy friss és feltörekvő progresszív rock bandája, a Ljubljana. 2013-ban zenéltek együtt, aztán jó sokáig nem találkoztak. Aztán egyszer nagyon jól sikerült egy random koncertjük, akkor össze is költöztek.

22.00 THE FOLK ATTACK CAFÉ w/ tshabee – Nagyerdei Víztorony

2018. április 30., hétfő

20.00 Neonhal, Árnyéknyúl, Sensus – Nagyerdei Víztorony

Három debreceni zenekar lép fel egymást követően a Víztoronyban, hétfőn.

A Neonhal félig viccesen, félig komolyan ezt vallja magáról: „Mi vagyunk az egyetlen zenekar Debrecenben, amely otthon érzi magát templomban és rockkocsmában egyaránt.” Az Árnyéknyúl egy három tagú debreceni együttes. „Nem vagyunk sztárok. Nem akarunk sztárok lenni. Szeretünk zenélni. Szeretünk gondolkozni az életen, legyen az bármi is. Nem bujkálunk metaforák mögött. Egyszerűek vagyunk. Nem szeretjük a magas színpadokat és a kordonokat. Az Árnyéknyúl nem tekinti a zenét versenynek. Az Árnyéknyúl szereti a tudatos tudatlanságot, és a tudatlan tudatosságot” – írják magukról közösségi oldalukon. A Sensus pedig az ország első kézműves rock zenekara.

