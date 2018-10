Örökségünkért fáradoznak

Szinte napra pontosan 25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én alakult a Bihari Népművészeti Egyesület. Az akkor még 22 fővel működő kör ma már 187 taggal büszkélkedhet. A napokban megnyílt, Szülőföldünk Biharország című tárlat idén már bejárta a Hagyományok Házát Budapesten, és a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjteményben is bemutatkozott.

Sokféle mesterség

A jubileumi kiállítás most hazatért: 64 kiállító, 27 népi mesterség színe-javát gyűjtötték egy csokorba és mutatják be a berettyóújfalui Bihar Vármegye Képgalériában. A készítők nagy örömmel hozták haza Biharország fővárosába alkotásaikat, szívesen mutatják be az egyesület munkásságának keresztmetszetét. Az alkotóközösség szinte minden népi mesterséget képvisel, többek között fafaragók, kovácsok, tűzzománc- és népi ékszerkészítők, vesszőfonók, bőrművesek, hímzők, nemezelők, mézeskalácsosok, szűrrátétkészítők tevékenykednek. A tagok a megalakulás óta tudatosan törekedtek arra, hogy Bihar hagyományait felkutassák, a mesterségeket átörökítsék a fiatalabb generációnak, megőrizve Bihar szellemi-tárgyi kultúráját, kézműves hagyományait. Céljuk olyan közösséget alkotni, amelyben az egyesület tagjai jól érzik magukat, ahol az alkotókedv élteti az alkotómunkát, az értékek őrzését, tovább éltetését.

Díjak sokasága

A visszatanító munka az egyesület egyik legfőbb célkitűzése, erre a székhelyükön működő Alkotóház 1994 óta áll rendelkezésükre, és nagy kihasználtsággal, aktívan működik. Mi sem bizonyítja jobban munkájuk eredményességét, mint a 25 éves jubileum és a mesterek zsűrizett termékei. A tagok között a népművészet ifjú mesterei, Gránátalma-díjas kézművesek és népi iparművészek is szép számmal vannak. 2018-ban 75-80 aktív alkotót számlál az egyesület 32 településről, köztük sok fiatal tehetséget, akik szüleik példáját követve váltak tevékeny kézművesekké. Az elkészült népi alkotások nemcsak díszek, hanem használati eszközök is, olykor modern, innovatív dizájnt követve, népies alapokkal kombinálva. Az egyesület a térségben és országosan is nagy jelentőségű. 1994 óta részt vesznek a Mesterségek Ünnepén a budai várban, a kézművesség legnagyobb seregszemléjén, képviselve a bihari térség tárgyalkotó népművészetét a tájegységre jellemző viseletben, installációval.

2003 óta pedig országos szűrrátétkészítő, szűcshímzés- és nemezpályázatot, konferenciát is szerveznek, melynek célja átörökíteni a szűrrátéteket viseleten, lakástextílián és egyéb használati tárgyakon.

Ha sikerül a divatot ötvözni a népi motívumokkal, és ezt megfelelően alkalmazni is tudják a fiatalok, ha kedvet kapnak az alkotó munkához, már nyert ügyünk van”

– fogalmazott Török Istvánné elnök a jubileumi kiállításon, hozzátéve: a gyerekek alkotótáborokban sajátítják el a kismesterségek fogásait. A tárlat megnyitóján Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke szólt a közösség tartalmi értékeiről. Úgy fogalmazott: „az új mintát a régi szövetre kell varr­ni”. Az alelnök példaértékűnek nevezte az egyesület hagyományátörökítő munkáját.

A Kézműves Alapítvány kuratóriuma a jubileumi megnyitón elismerő oklevéllel díjazta a Bihari Népművészeti Egyesületet. V. Szathmári Ibolya etnográfus arról szólt, a 25 éves fennállás alatt a feladat egyben szolgálat is volt, mely rendkívül agilis vezetőkkel, csoportmunkában, önzetlenül érte el a mai, családias légkört. „Minőséget és dicsőséget jelent az egyesület tagjának lenni” – zárta gondolatait V. Szathmári Ibolya. A megnyitót a Tilinkó Népdalkör előadása, Balogh Alíz hegedűjátéka, valamint Lajtos Anna zongoraműsora tette teljessé.

