Örökbefogadható házi kedvencek

Az örökbefogadás egyik feltétele: ismerkedés legalább 2 alkalommal a kiválasztott állattal. A menhelyet a Mészáros Gergely kert 0452/2 szám alatt találhatják. A családkereső állatok csütörtökönként, szombatonként és vasárnaponként 8 és 12 óra között látogathatók meg.

Egyeztetés és egyéb információk: info@debrecenikutyahaz.hu e-mail címen vagy a 0620/402-4301-es telefonszámon. A menhely honlapja: www.debrecenikutyahaz.hu

Ava kedves, barátságos, jó kedélyű fiatal lány kutyus. Aktív, nagyon szeret sétálni, szaladni, de ugyanakkor hamar elfárad, lusta típus. Pusziosztó, tündéri kutya, mindenkit elvarázsol kedves természetével. Minden kutyával jól kijön, ajánljuk családosoknak is kinti-benti vagy akár kinti tartással is.

Ava | Fotó: Debreceni kutyaház

Zápor 5 éves kan, aki hajlamos féltékenykedésre, ezért inkább egyedüli kutyának ajánlott, de hozzáértő gazdi második kutyaként is tudja tartani. Könnyen tanítható. Aktivitása alapján kiváló társa lehet egy sportembernek, aki futótársat keres, de akár kutyás sportokba is érdemes belevágni vele. Benti és kinti tartásra is alkalmas.

Tomtom az úr a cicaházban, igazi vezető egyéniség, de ezzel egy időben keresi a szeretgetést és dorombolással viszonozza a simogatást. Játékos, szeret futkározni, méretes kandúr. Elsősorban egyedüli kedvencnek ajánljuk.

Tomtom | Fotó: Debreceni kutyaház

