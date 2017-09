Örök vita: lakás vagy ház?

A döntés meghozatala előtt érdemes figyelembe venni olyan objektív tényezőket is, mint például az ár-érték arány, a rezsiköltség, bővíthetőség, kiadhatóság, vagy éppen a leendő szomszédok, mondja a szakértő.

Döntő tényezők

Rengeteg családnál merül fel a kérdés: új építésű ház, vagy lakás legyen a következő otthon? Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a lakás vagy ház között gyakran érzelmi alapon döntenek az emberek, pedig az ár-érték arányt, a rendelkezésre álló összeget és az adott élethelyzetet sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az alapos mérlegeléshez a szakértő az alábbiakat javasolja figyelembe venni. A lakás fenntartása sok esetben olcsóbb a megoszló rezsiterhek miatt. Szintén lehet spórolni a közös homlokzatot, tetőt érintő felújítási munkálatokon. Befektetés szempontjából a lakás előnyösebb, később a kiadás és értékesítés is egyszerűbb. Nagyobb a biztonságérzet a szomszédok közelsége miatt, a közös képviselő segít bizonyos jogi, biztosítási ügyekben. Nagyobb társasházaknál a takarítás, porta, kertgondozás, wellness is rendelkezésre áll. Összességében mindez kicsit kényelmesebb életformát jelent.

Zavaró szomszédság

Ugyanakkor a jelenlegi négyzetméterárak mellett magasabb ára van a lakásoknak, nincs lehetőség a tér továbbépítésre, terjeszkedésre. A szomszédok zavaróak is lehetnek, a nagyobb felújítások elvégzése pedig mindig egy sokszereplős megállapodás kérdése. Nehezebb a parkolási helyzet is, és állatot tartani sem könnyű a lakásokban. A családi házak jobb ár-érték arányúak, nem kis részben a kapcsolódó kertnek, teleknek köszönhetően, ami a gyermekek, kisállatok, járművek miatt is jóval előnyösebb. A szomszédság általában kevésbé zavaró, a különböző fejlesztésekről, felújításokról sem kell egyezkedni a többi lakóval. Könnyebb terjeszkedni, hozzáépíteni, tetőteret beépíteni. Ugyanakkor a ház körüli tevékenységek folyamatosak, egy ház soha nincs kész. Az agglomeráció esetében nehezebb a közlekedés, és messzebb vannak a fontosabb szolgáltató-egységek.

