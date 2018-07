Örök slágerek a hardcore csapattól

Az egyik legnépszerűbb német elektronikus zenei együttes érkezik a cívisvárosba július 20-án, hogy megmozgassa a bulizni vágyókat a Campus Fesztiválon. A happy hardcore csapat, a Scooter immár a 25. életévét ünnepelheti a színpadon, hiszen a zenei királyok 1993 óta boldogítják a rajongókat. A technobanda több mint 30 millió eladott lemezével Németország egyik legsikeresebb formációja, akik minden egyes fellépésükkel elhozzák a színpadra az igazi retro hangulatot. Az együttes története során körülbelül 14 millió albumot adott el, és nyolcvannál is több nemzetközi elismerést gyűjtött be.

Jártak már hazánkban, hatalmas tömegeket vonzó koncerttel rukkoltak elő Budapesten, de a debreceni közönségnek eddig még nem volt alkalma találkozni a bandával. Az együttes a Budapest Parkban teltházas koncertet adott, ahol a rajongókat vissza repítették a ’90-es évekbe.

A Campus Fesztiválon egy látványos show keretében tér vissza a formáció, hogy a magyar közönséget ismét elkápráztathassa. A csapat olyan világslágereket adott ki egymás után, mint a“Move Your Ass!”, az “Endless Summer”, a “Let Me Be Your Valentine” vagy a “Rebel Yell”, amelyek valljuk be felejthetetlenek.

