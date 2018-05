Óriási tömeg várható a Mihály-napi nagyvásárra

A kereskedők száma elérheti az ezret a hét végén, a debreceni Mihály-napi nagyvásárban, az eddigi érdeklődés alapján legalábbis ez se irreális. Az előrejelzések szerint az időjárás is kedvező lesz, hiszen csapadékmentes, kellemes kora nyári hőmérséklet várható.

Véradásra is lehetőség lesz

Dr. Ónadi Jánostól, a rendező Debreceni Közterület-felügyelet piaci osztályának vezetőjétől a Napló azt is megtudta: a megszokott helyszínen, a Böszörményi úton és környékén zajló kavalkád hivatalos megnyitója a vásárközpontnál, szombaton 8.45 órától lesz, amikor a helyőrségi zenekar, majd pedig a cívisváros elöljárója köszönti a vásározókat.

A forgatag a két nap alatt több százezer látogatót vonz, így ezúttal is azt kérik a vendégektől, hogy kerékpárt, kutyát ne vigyenek be a vásárterületre. Hasznos tudnivaló továbbá, hogy a területre most is kamerarendszert telepítenek. Az osztályvezető arról is tájékoztatott, hogy a vásár most is tematizált. Ennek megfelelően a Bolyai utcán található a Kézművesek utcája, azzal szemben pedig, a Kertváros utca és a Böszörményi út között (az Akadémia utcán) a Régi idők vására. A vásárközpont az Ötvenhatosok terénél működik majd.

Ott kereshető fel a véradópavilon is, ahol vérnyomás és vércukorszint mérésére is lehetőség nyílik. Ugyanakkor ezen a helyen alakítják ki az ételudvart és a vidámparkot, az idén 170 éves honvédség pedig toborzást tart. A nagyvásár miatt péntek estétől forgalomkorlátozásra kell számítani. Emiatt a tömegközlekedési eszközök útvonala is módosul. A debreceni tavaszi nagyvásár zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalmi rend érvényes május 14-én – hétfőn – 5 óráig az érintett útszakaszokon. Május 11-én – pénteken – 17.30 órától ugyanis a közúti forgalom elől lezárják Debrecenben az alábbi útvonalakat.

Elviszik a tilosban állókat

Lezárják a Böszörményi utat a Doberdó utcától a Füredi utcáig, a Békessy Béla utcát a Böszörményi úttól a Görgey utcáig, a Bólyai utcát a Böszörményi úttól a Jerikó utcáig, az Akadémia utcát a Böszörményi úttól a Kertváros utcáig.

Az említett időben ezeken az útszakaszokon minden gépjármű forgalma és várakozása tilos lesz! A fenti útszakaszokról a forgalmat a Böszörményi út – Doberdó utca – Kartács utca – Dóczy József utca – Egyetem sugárút – Füredi út – Böszörményi út és vissza útvonalra terelik. A fenti időszakban a lezárt útszakaszokon szabálytalanul parkoló gépjárműveket a tulajdonos költségére a Debreceni Közterület-felügyelet elszállíttatja. Érdemes figyelni arra is, hogy a korlátozások helyi és helyközi autóbuszjáratok vonalait is érintik.

