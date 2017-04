Óriási részvételi rekord várható a budapesti kick-box világkupán

Az esemény szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy alaposan sikerül túlszárnyalni a tavalyi csúcsot, akkor ugyanis 33 nemzet 1700 versenyzője indult.

Galambos Péter, a Magyar Kick-Box Szakszövetség elnöke elmondta, hogy a megnövekedett létszám miatt idén már két helyszínen bonyolítják le az eseményt: a tatamis szabályrendszerek versenyszámait a MOM Sportközpontban, míg a ringben zajló küzdelmeket a Kongresszusi Központban rendezik meg. Király István, a szövetség alelnöke hozzátette, a világszervezetnek, a WAKO-nak mindössze négy ilyen világkupája van, a szervezet értékelési rendszerében pedig a magyarországi számít a második legjobbnak.

A legjobb hazai versenyzők közül két világbajnok, Mórádi Zsolt és Jároszkievicz Krisztián ezúttal szervezőként lesz érdekelt a vk-n, mindketten hangsúlyozták, hogy rendkívül erős mezőny érkezik majd Budapestre.

A világkupán hat szabályrendszerben rendeznek majd küzdelmeket. Ringben a full-contact (teljes erejű akciók engedélyezettek folyamatos küzdelemben, a bírók a menetek végén pontoznak, az ellenfél kiütése szabályos), a low-kick (full-contact szabályok szerinti küzdelem, de a comb is támadható) és K1 (low-kick szabályrendszer szerinti küzdelem, ahol néhány, a thai-box-ban is használatos technika alkalmazása, mint például a térdrúgás is megengedett) szabályrendszer küzdelmeit bonyolítják le. Tatamin a point-fighting (félerejű, kontrollált akciók engedélyezettek, a bírók minden találatnál megállítják a küzdelmet és megítélik a találatért járó pontokat), a light-contact (félerejű, kontrollált akciók engedélyezettek folyamatos küzdelemben, a bírók a menetek végén pontoznak) és a kick-light (megegyezik a light-contact szabályokkal, de a comb is támadható) legjobbjai harcolnak egymással.

Idén novemberben Budapesten rendezik három szabályrendszer – point-fighting, kick-light és full-contact – világbajnokságát is, így a világkupa szervezői főpróbaként tekintenek a mostani eseményre.

A világkupa május 20-i döntőiről kétórás élő közvetítést ad az M4 Sport.

– MTI –

