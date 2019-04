Óriási fejlesztések, egyre élhetőbb ország

Az EU számtalan tevékenységet támogat, mint például a vidékfejlesztést, környezetvédelmet, az emberi jogok előmozdítását, a tagállamok kultúrájának, történelmi örökségének megóvását, munkahelyteremtést, infrastrukturális, egészségügyi, valamint több száz más típusú fejlesztést. Hazánk a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy több támogatást kap az EU költségvetéséből, mint amennyit befizet.

Hajdú-Bihar megyében is számtalan uniós pályázatnak köszönhető beruházás élénkíti a gazdaságot, teszi a mindennapokat még élhetőbbé. Ilyen Debrecenben a gyógyszeripari kutatás-fejlesztési és innovációs célokat szolgáló Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Park is. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. konzorciumában létrejövő, mintegy hatmilliárd forint összköltségű projekt 50 százalékát Európai Uniós forrás fedezte, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Innovációs és technológiai parkok támogatására kiírt pályázat keretében. A „science park” a Debrecen Fejlesztési Pólus stratégia egyik kulcsprojektje. Az Innovációs központ építését 2012. június végén fejezték be, így a 10500 négyzetméteres korszerű kutatóbázis a gyógyszeripari ágazat számára egyedi K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját nyújtja. Az épületben többek között a XXI. század követelményeinek megfelelően felszerelt kísérleti laboratóriumok, állatház, irodahelyiségek, injekciós gyógyszerformákat fejlesztő laboratóriumi terület, valamint konferenciatermek kaptak helyet. A park 120 kutató számára biztosít munkahelyet és hozzájárul az ágazat, a vállalkozások, s nem utolsósorban Debrecen városának további fejlődéséhez.

Mivel a környezetvédelem is mindennapos téma az EU tagállamaiban, így 70%-os intenzitású támogatást kapott a Polgár-Bioenergia Szolgáltató 1,3 milliárdos pályázata a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében. A projekt célja, hogy a Polgár Ipari Parkon belül meghonosítson egy Környezettechnológiai Innovációs Központot és tesztüzemet. Ez a központ a környezetiparra alapozott K+F tevékenységhez, a műanyag hulladék újrafeldolgozásához kapcsolódó technológiák kutatását és próbagyártását szolgálja.

Európa legnagyobb és Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai fürdőkomplexuma is európai uniós támogatás segítségével jött létre. Hajdúszoboszló hazánk egyik legismertebb fürdővárosa – fő vonzereje a híres gyógyfürdőből, a strandból, az Aquaparkból és az Aqua-Palace élményfürdőből álló fürdőkomplexum. A Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. 2008-ban a 2,25 milliárd forintos uniós hozzájárulás segítségével tehette le a 15000 m2 alapterületű Aqua-Palace fedett élményfürdő alapkövét. Így 2010 márciusa óta 1600 m2 vízfelülettel, egyszerre 1000 fő is élvezheti egész évben az élményfürdő komplex kínálatát. A tematikus medencék, csúszdarendszer, a gyermek- és családi fürdőrész, valamint szauna világ mellett egyedi szolgáltatásokat is kínálnak a vendégek számára, melyek közül kiemelkedik a privát fürdő és a relax szoba, külön épületben squash pálya és 2 pályás álló szörf, ping-pong, spinning, és aqua fitnes is áll a sportolni vágyó vendégek rendelkezésére.

– PR cikk –

