Óriási érdeklődés mellett gördültek a csapágyak a Modern Gyárak Éjszakáján

A világ egyik vezető technológiai vállalatának a Schaefflernek a debreceni gyárában a vártnál is többen érkeztek, hogy megnézzék, hogy a FAG Magyarország Ipari Kft. hogyan járul hozzá a jövő mobilitásához.

– Nagyon megtisztelő számunkra, hogy csatlakozhattunk a Modern Gyárak Éjszakájához – fejtette ki Gonda Norbert, a Schaeffler debreceni gyárának supply chain management és logisztikai vezetője. – Vállalatunk a Schaeffler kúpgörgős csapágy gyártásának európai központja, havonta több mint 2.000 000 darabot gyártunk és szállítunk a világ minden pontjára autógyártó cégeknek, és ipari felhasználásra is. Ezen az éjszakán büszkén mutattuk meg az érdeklődőknek, hogy milyen modern technológiákkal, automatizált megoldásokkal dolgozunk. Betekintést nyújtottunk a vállalat minden területére, és az Ipar 4.0 szellemében elért és tervezett fejlesztéseinkbe. Erre nagyon jó példa cégünknél a logisztika területe, mely a digitalizációra és ergonómiára koncentrálva, a cégcsoporton belül is pozitív benchmark-nak számít. A látogatók megismerkedhettek még a modern szerszámgyártásunkkal, és automatizált létesítményüzemeltetésünk működésével. Nagyon sokan jelentkeztek, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire nagy lesz az érdeklődés. Külön öröm számunkra, hogy a fiatalokon, végzős diákokon, álláskeresőkön kívül egész családok, illetve már itt dolgozó kollégák hozzátartozói is eljöttek, és kíváncsiak voltak az itteni körülményekre, lehetőségekre. Minden turnus végén egy kis játékkal, és ajándékokkal kedveskedtünk a látogatóknak. A vállalatunk azonban nemcsak ezen a napon biztosít gyárlátogatásra lehetőséget, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minél többen tapasztalhassák meg, hogy hogyan zajlik nálunk a napi munka, termelés, és milyen technológiákat alkalmazunk. Mivel idén először kapcsolódtunk a Modern Gyárak Éjszakájához, és ilyen sokan jelentkeztek, jövőre is biztosan csatlakozunk az eseményhez.

– Ráadásul jövőre ünnepeljük a fennállásunk 20-ik jubileumi évfordulóját, melyre kiemelt figyelmet fogunk fordítani. Ünnepélyesen megnyitjuk 2019 januárjában a második gyárcsarnokunkat, melyben a modern kor legfejlettebb technológiáját és ergonómiai megoldásait alkalmazva elégítjük ki munkavállalóink és vevőink igényeit. És hogy hogyan néz ki az ipar jövője a mi szemszögünkből? Úgy, ahogy a mottónk is mutatja: A holnap mobilitását formáljuk! Ez azt tükrözi, hogy teljes mértékben igazodunk a nemzetközi trendekhez, a világpiaci változásokhoz a Schaeffler stratégiai víziója szerint. Öt éves távlati tervekben gondolkodunk, és ezek alapján állítjuk össze üzleti terveinket a következő évekre. Középtávú céljaink között szerepel vállalatunk további bővítése, aminek köszönhetően több száz új munkahelyet fogunk teremteni – vázolta a jövőképet a logisztikai igazgató.

