Óriási az újvárosiak csalódottsága

Az utolsó leheletéig küzdött a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő együttese azért, hogy megkapaszkodjon az első osztályban, azonban az utolsó fordulóban mégis búcsúzni volt kénytelen az újonc. Horváth Ferenc alakulata szombaton hazai pályán 3–3-at játszott a Ferencvárossal, ám mivel a DVTK legyőzte a tartalékos Videotont Miskolcon, a borsodiak maradtak bent az NB I-ben.

Hiába szerzett ugyanannyi pontot az Újváros, mint a Diósgyőr, hiába verte meg háromszor is közvetlen riválisát, és hiába volt jobb a gólkülönbsége, a versenykiírás szerint a több győzelem számít, s ebben az egyben jobbak voltak Liptákék.

Nehéz szavakat találni

Drámai pillanatokat éltek meg tehát a narancssárga-feketék, akik érthetően nagyon elkeseredetten vették tudomásul a lefújás után, hogy egyelőre véget ért az NB I-es kalandjuk.

Természetesen ilyenkor nehéz szavakat találni a történtekre, a gárda csapatkapitánya, Sigér Dávid mégis megpróbálta tolmácsolni érzéseit a Napló és a Hajdú Online olvasóinak. Mint elmondta, a mérkőzés után két nappal sem könnyebb felidézni a szombat estét.

Már abban a pillanatban is éreztem, hogy ez a hiányérzet, ez az űr, ami a bajnokság után bennem maradt, soha nem fog megszűnni”

– mondta a középpályás. – Biztos, hogy idővel tompulni fog, de ennek az emléke örökre ott lesz a csapatban – fogalmazott a futballista, akit magáról a Fradi elleni meccsről is faggattunk.

Nagyot harcoltak a Ferencváros ellen Sigérék (fehérben), de most ez sem volt elég | Fotó: Derencsényi István

– Nyilván tisztában voltunk vele, hogy a Ferencváros komoly játékerőt képvisel még így is, hogy nekik nem volt akkora tétje a találkozónak. Ettől függetlenül volt reális esélyünk arra, hogy újabb gólt rúgjunk és megverjük őket – jelentette ki Sigér, aki szerint nem a nagy nyomás miatt vétettek két öngólt is a társai a kilencven perc során. – Szerencsétlen mozdulatok voltak, de nem a nagy tét miatt következtek ezek be. Szerintem jól kezelték a játékosok a terhet, ezért is tudtuk felvenni a kesztyűt a Fradi ellen. Voltak olyan periódusai az összecsapásnak, amikor domináltunk és irányítottuk a játékot – érvelt a labdarúgó.

Kérdés: mi lesz a sorsa a balmazújvárosiak csapatkapitányának, és milyen célokért küzdhet a klub a jövőben?

Ezt nem tudom most megválaszolni. Örülök, hogy most van alkalmam egy kicsit pihenni, és szeretném valamennyire kitisztítani a fejemből a történteket”

– zárta a beszélgetést Sigér Dávid.

TN

